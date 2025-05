Hidratação com hora marcada: um plano inteligente para beber mais água

Se você já programa reuniões, treinos e até a pausa para o café, por que não agendar também os goles d'água? Criar um plano de hidratação alinhado com a sua rotina é um jeito simples e eficaz de turbinar a saúde, manter o foco e até melhorar a disposição.

Esqueça a ideia de beber vários copos de uma vez só. O segredo está na constância: distribuir de 2 a 3 litros de água ao longo do dia, conectando cada dose a momentos fixos, como acordar, treinar ou voltar do banheiro. Essa estratégia evita a desidratação silenciosa, que rouba energia sem avisar.

Para quem vive esquecendo, vale usar aplicativos com alarmes, marcações com metas ou deixar uma garrafinha sempre à vista. O que parece detalhe vira hábito, e hábito vira saúde. A seguir, veja como encaixar a hidratação no seu dia a dia.

Manhã bem hidratada --e disposta

Imagem: canva

Acordou? Antes do café da manhã, dois copos de água já fazem um belo serviço: reativam o metabolismo, ajudam a eliminar toxinas da noite e dão um empurrãozinho no intestino.

Se o dia começa com treino, redobre a atenção: cerca de 200 ml a cada 20 minutos de atividade física ajuda a manter o corpo equilibrado, principalmente nos treinos longos ou intensos. Isso vale para musculação, pedaladas, caminhadas e até ioga.

E cuidado com os ladrões invisíveis da hidratação, como o ar-condicionado do carro ou do escritório, que resseca sem dó. Por isso, leve uma garrafa sempre com você — ou beba antes de sair, com pelo menos uma hora de antecedência.

Ali entre 9h e 10h, quando bate aquela vontade de um snack, experimente tomar água. Muitas vezes, a tal "fome" é só sede disfarçada. E mais: tente alcançar até metade da sua meta hídrica ainda na parte da manhã. Para saber quanto você precisa, multiplique seu peso corporal por 35 (em mililitros).

Almoço sem excessos e sem preguiça

Cerca de meia hora antes de comer, um copo de água pode ajudar a reduzir o apetite e favorecer escolhas mais conscientes. Também estimula a produção de saliva, essencial para mastigar e digerir melhor.

Depois da refeição bate aquele sono? Culpa do prato pesado? Talvez. Mas também pode ser desidratação leve. Alimentos salgados aumentam a necessidade de água para digerir, dissolver nutrientes e colocá-los em circulação. Sem água suficiente, o corpo economiza energia — e o cérebro desacelera. Um copo de água nesse momento pode dar o "reboot" que faltava.

Tarde e noite sem queda de energia

Imagem: iStock

Criar o hábito de beber água sempre que voltar do banheiro é uma jogada esperta para manter o corpo funcionando bem. A urina deve ser amarelo-claro — se estiver escura e com cheiro forte, é sinal de alerta.

Entre 15h e 16h, quando o dia esquenta de vez, a hidratação é ainda mais necessária. A água ajuda a regular a temperatura corporal e evita sintomas como tontura, mal-estar e pressão baixa.

Quando o sol se põe, o corpo desacelera, e a sede também. Mas não é hora de abandonar a garrafinha. Mesmo no frio, a hidratação combate dores de cabeça, secura nos olhos e garganta e até aquela tontura que pode vir repentinamente.

Após o jantar, um chá ou água morna fecha o dia com chave de ouro: melhora a digestão, alivia cólicas e relaxa músculos e articulações — o combo perfeito para um sono tranquilo. Mas nada de exageros antes de dormir, a menos que você queira madrugar rumo ao banheiro.

*Com informações de reportagem publicada em 23/08/2023