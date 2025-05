Governo tem até o fim da semana para resolver como compensará recuo no IOF, diz Haddad

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira que o governo tem até o fim desta semana para resolver como compensará a arrecadação que o Executivo deixará de levantar com o recuo em parte dos aumentos das alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Falando a jornalistas após evento no Rio de Janeiro, Haddad disse que o governo definirá se a compensação ocorrerá com mais contingenciamento ou com substituições, sem fornecer mais informações sobre as duas alternativas.

(Por Rodrigo Viga Gaier)