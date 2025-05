Governo sueco propõe retirar cidadania de membros de gangues binacionais

O governo da Suécia anunciou nesta segunda-feira (26) que vai acelerar o processo para permitir a revogação da cidadania sueca de pessoas com dupla nacionalidade. O alvo da medida são os membros de redes criminosas que atuam no país.

"Criminosos de facções criminosas, que espalham terror em nossas ruas e praças, não devem mais poder usar o passaporte sueco para viajar livremente pelo mundo ou escapar da deportação após cometer crimes graves", afirmou o ministro da Imigração, Johan Forssell, em entrevista coletiva.

Segundo dados da polícia citados pelo governo, cerca de 1.100 pessoas envolvidas em redes criminosas no país têm dupla cidadania.

Atualmente, a cidadania sueca é um direito garantido pela Constituição. No entanto, o governo de centro-direita, com apoio do partido de extrema direita Democratas da Suécia (SD), iniciou uma revisão da lei para permitir a revogação em determinadas circunstâncias.

Forssell afirma que há negociações bilaterais em andamento para que os países de origem aceitem de volta seus cidadãos.

De acordo com as conclusões apresentadas em 15 de janeiro, a cidadania poderá ser retirada se tiver sido obtida com base em informações falsas, incompletas ou por meios fraudulentos.

Ela também poderá ser revogada em casos de condenações por crimes que representem "ameaça grave à segurança nacional" ? como espionagem ou alta traição ? ou por crimes que afetem "gravemente os interesses vitais do Estado".

Líderes de gangues operam cada vez mais no exterior

É nessa última categoria que o governo pretende enquadrar os envolvidos na guerra de gangues que atinge o país há anos. O Executivo ainda avalia quem será incluído nessa definição.

Segundo as autoridades, líderes de redes criminosas operam cada vez mais do exterior, coordenando assassinatos, tiroteios e explosões por meio das redes sociais, muitas vezes utilizando menores de 15 anos.

A ONG Civil Rights Defenders lembra que a retirada da cidadania, um direito fundamental, pode ter consequências muito negativas para os indivíduos afetados.

Com informações da AFP