Gleisi: 'É simplesmente admirável que nossa indústria tenha sobrevivido à era Paulo Guedes'

A ministra de Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, criticou nesta segunda-feira, 26, o que chamou de desmonte de políticas industriais durante o governo anterior em evento com empresários do setor no Rio de Janeiro. "É simplesmente admirável que a nossa indústria tenha sobrevivido à era Paulo Guedes, que desencadeou um deliberado desmonte da economia produtiva do Brasil", declarou a ministra na abertura do evento Nova Indústria Brasil, em comemoração ao Dia da Indústria, no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no Rio de Janeiro. A conferência é promovida por Brasil 247, TV 247 e Agenda do Poder.

Segundo Gleisi, embora as potencialidades do Brasil sejam conhecidas, com um mercado interno imenso, faltou nos últimos anos decisão política para incentivar investimento e produção.

Ela citou a extinção no governo anterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, assim como a diminuição do BNDES, ao falar de retrocessos nas políticas em apoio ao setor produtivo.

O encolhimento relativo da indústria na economia nacional, conforme a ministra, teve razões diversas, mas decorre normalmente da ausência de políticas públicas voltadas para o crescimento e competitividade no setor.