Frio chegou! Sul do país terá ciclone e possibilidade de neve nesta semana

Uma massa de ar frio que se aproxima do Brasil deve derrubar as temperaturas no sul, sudeste e centro-oeste nesta semana, com previsão de neve e ciclone para os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

No Rio Grande do Sul, a semana começa com temporais, principalmente na região oeste, centro e da campanha. O resto do estado deve ter pancadas de chuva, com intensidade de moderada a forte, segundo o MetSul. Esta chuva também deve atingir o extremo-sul de Santa Catarina, onde ventos de até 70 km/h são previstos.

Tempo vai melhorar na terça-feira e temperatura volta a cair na quarta, quando chuva deve atingir os seis estados do sul e do centro-oeste. Também há risco de temporais no interior de São Paulo, segundo o Metsul.

Ciclone que se forma no oceano deve atingir parte do Rio Grande do Sul na quinta-feira. Segundo a MetSul, o ciclone extratropical vai ser formado sobre o oceano Atlântico, mas deve atingir a região sul e leste do estado com rajadas de vento de até 100 km/h. Em mar aberto, os ventos podem chegar a 150 km/h, gerando risco de ressaca no mar.

Santa Catarina se prepara para possibilidade de neve. Mínimas devem ficar abaixo do 0 ºC nas áreas mais elevadas do estado, especialmente na região dos planaltos e no meio-oeste. A maior chance de neve ocorre na quinta-feira (29) e a Defesa Civil do estado faz atualizações de boletins meteorológicos.

Para o estado catarinense, também há chances de geada, congelamento de pistas e de tubulações. A orientação da Defesa Civil é de que motoristas tenham cuidado redobrado nas pistas em região de serra e que acompanhem as redes sociais do órgão, acionando o número 199 ou o telefone dos bombeiros (193) em caso de emergência.

Menor temperatura do ano deve ser batida. No momento, o recorde de frio de 2025 foi batido em 22 de maio, quando os termômetros de São Joaquim registraram -3,2ºC. Na cidade de São Paulo, que teve mínima de 13,2 ºC no dia 15 de maio, os termômetros podem chegar a 8ºC entre a quinta-feira e a sexta-feira.

Massa de ar polar também leva frio do sul ao norte. Uma projeção divulgada pelo Climatempo mostra que a queda de temperatura seguirá pelo centro-oeste e vai chegar ao Acre, Rondônia e sul do Amazonas. O órgão meteorológico explica que ainda é cedo para prever o tamanho da queda de temperatura nessas regiões.