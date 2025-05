França e Vietnã assinam acordos de US$10 bilhões durante visita de Macron a Hanói

Por Francesco Guarascio e Phuong Nguyen

HANÓI (Reuters) - França e Vietnã assinaram acordos na segunda-feira sobre aviões Airbus, defesa e outros pactos, no valor de mais de US$10 bilhões, quando o presidente Emmanuel Macron visitou Hanói, buscando aumentar a influência da França em sua ex-colônia em meio a riscos de altas tarifas dos Estados Unidos.

A primeira visita formal de Macron ao Vietnã, a primeira de um presidente francês em quase uma década, ocorre após as ameaças do presidente dos EUA, Donald Trump, na sexta-feira, de impor tarifas de 50% sobre os produtos da União Europeia a partir de 1º de junho, alimentando as tensões com o bloco de 27 países, embora mais tarde ele tenha adiado esse prazo para 9 de julho.

O Vietnã, dependente de exportações e sob pressão de Washington para comprar mais produtos norte-americanos, fez promessas em negociações comerciais para tentar evitar tarifas de 46% que poderiam prejudicar seu crescimento, alimentando as preocupações europeias sobre acordos às custas da região.

Macron disse que a França assinou contratos no valor de 9 bilhões de euros (US$10,25 bilhões) no Vietnã durante sua visita.

Os acordos abrangeram a compra de 20 aviões Airbus, cooperação em energia nuclear, defesa, transporte ferroviário e marítimo, satélites de observação da Terra da Airbus e vacinas da Sanofi, mostrou uma lista de documentos vista pela Reuters, confirmando uma reportagem anterior.

No total, 14 acordos foram assinados, o que seria pouco em relação às dezenas que o palácio presidencial francês havia dito que estavam sendo preparadas antes da visita, mas espera-se que mais acordos sejam anunciados na terça-feira, disse uma autoridade.

Em declarações à imprensa, sem permissão para perguntas, Macron reiterou o apoio da França à liberdade de navegação, uma questão cara ao Vietnã, que frequentemente entra em conflito com Pequim sobre as fronteiras contestadas no Mar do Sul da China.

Macron acrescentou que a parceria com o Vietnã "implica uma cooperação reforçada em defesa", citando a assinatura de vários projetos de defesa e espaço.

O presidente do Vietnã, Luong Cuong, disse que a parceria de defesa envolveu o "compartilhamento de informações sobre questões estratégicas" e uma cooperação mais forte no setor de defesa, segurança cibernética e antiterrorismo.

A França governou o país do sudeste asiático por cerca de 70 anos até ser forçada a sair em 1954, após uma grande derrota em Dien Bien Phu, no norte do Vietnã. Os laços melhoraram nas últimas décadas, sendo atualizados no ano passado para o nível mais alto do Vietnã.