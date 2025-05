Fed: incerteza com negociações está influenciando a atividade econômica dos EUA, diz Kashkari

O presidente do Federal Reserve (Fed) de Minneapolis, Neel Kashkari, afirmou que a incerteza com as negociações de comércio do governo dos Estados Unidos está potencialmente pesando sobre a atividade econômica do país e criando desafios para os dirigentes do BC americano. Os comentários foram feitos em entrevista para a Bloomberg TV, nesta segunda-feira, 26.

"Não temos certeza de como as coisas vão se acomodar e, portanto, para onde devemos ir com a política monetária", disse, ao mencionar que "tudo é possível" e que não sabe se o cenário estará mais claro até setembro. "Teremos que ver o que os dados dizem, mas também como as negociações estão indo", acrescentou.

Segundo Kashkari, se mais acordos comerciais dos EUA com outros países forem firmados nos próximos meses, "isso deverá fornecer muita da clareza que buscamos", mas, por enquanto, a incerteza é a principal preocupação para o Fed e para os negócios no país. De acordo com o dirigente, apesar do cenário, o mercado de trabalho tem mostrado resiliência.

O presidente do Fed de Minneapolis também ressaltou que o choque das tarifas é estagflacionário. "A questão, em última análise, é até que ponto eles se estabelecerão. No momento, eles estão em um nível muito alto, e por quanto tempo esse ambiente de incerteza e essas tarifas vão durar", pontuou.