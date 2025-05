Euro pode se tornar a alternativa ao dólar, diz Lagarde

FRANKFURT (Reuters) - O euro pode se tornar uma alternativa viável ao dólar, dando imensos benefícios para o bloco de 20 países, se os governos puderem fortalecer a arquitetura financeira e de segurança do bloco, disse a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, nesta segunda-feira.

Incomodados com a política econômica errática dos Estados Unidos, investidores globais têm reduzido sua exposição aos ativos em dólar nos últimos meses, mas muitos optaram pelo ouro, por não verem uma alternativa direta.

De fato, o papel global do euro está estagnado há décadas, uma vez que as instituições financeiras da União Europeia continuam inacabadas e os governos têm demonstrado pouco apetite para embarcar em uma maior integração.

"As mudanças em curso criam a abertura para um 'momento global do euro'", disse Lagarde em uma palestra em Berlim. "O euro não ganhará influência por definição - ele terá que conquistá-la."

Para isso, a Europa precisa de um mercado de capitais mais profundo e mais líquido, deve reforçar suas bases legais e precisa sustentar seu compromisso de abrir o comércio com capacidades de segurança, argumentou Lagarde.

O papel do dólar está em declínio há anos e atualmente representa 58% das reservas internacionais, o menor nível em décadas, mas ainda bem acima da participação do euro, que é de 20%.

Qualquer papel mais importante para o euro deve coincidir com um maior poderio militar que possa respaldar as parcerias, disse Lagarde.

"Isso ocorre porque os investidores - e especialmente os investidores oficiais - também buscam garantias geopolíticas de outra forma: eles investem em ativos de regiões que são parceiros de segurança confiáveis e que podem honrar alianças com poderio militar", disse Lagarde em uma palestra na Hertie School.

A Europa também deve fazer do euro a moeda preferida das empresas que faturam no comércio internacional, disse ela. Isso poderia ser apoiado pela formação de novos acordos comerciais, pelo aumento dos pagamentos internacionais e por acordos de liquidez com o BCE.

Entretanto, a reforma da economia doméstica pode ser mais urgente, disse Lagarde. O mercado de capitais da zona do euro ainda é fragmentado, ineficiente e carece de um ativo seguro verdadeiramente líquido e amplamente disponível para o qual os investidores possam se dirigir, disse ela.

"A lógica econômica nos diz que os bens públicos precisam ser financiados em conjunto. E esse financiamento conjunto poderia fornecer a base para a Europa aumentar gradualmente sua oferta de ativos seguros."

O empréstimo conjunto tem sido um tabu para alguns dos principais membros da zona do euro, especialmente a Alemanha, que teme que seus próprios contribuintes acabem tendo que pagar pela irresponsabilidade fiscal de outros.

Se a Europa for bem-sucedida, os benefícios serão grandes, disse Lagarde. O influxo de investimentos permitiria que os participantes nacionais tomassem empréstimos a um custo menor, isolaria o bloco dos movimentos da taxa de câmbio e o protegeria contra sanções internacionais.

(Reportagem de Balazs Koranyi)