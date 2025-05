'Bate perfeitamente sucos e shakes': liquidificador retrô está com 22% off

Tomar uma vitamina ou um shake proteico pode ser um hábito bom e saudável para começar o dia ou ao chegar da academia. Para facilitar esse preparo, o Guia de Compras UOL achou o liquidificador Fit Retrô, da Philco, que promete triturar gelo e frutas geladas e é ideal para preparar e levar as bebidas a qualquer lugar. O modelo está com desconto na Amazon (10%) e no Magalu (22%), custando a partir de R$ 214,44, a depender da voltagem escolhida.

Na Amazon, esse liquidificador faz sucesso e já acumula mais de 300 compras no mês passado. Descubra mais informações sobre o produto e as principais impressões de quem já o comprou:

O que diz a Philco sobre o liquidificador?

Com quatro lâminas em inox, promete alta capacidade de corte e trituração;

Possui base antiderrapante;

Acompanha dois copos com tampas e capacidade de 600 ml cada;

Ideal para preparar bebidas geladas, já que é capaz de triturar gelo e frutas congeladas;

Sistema de segurança: aparelho só é ligado quando a jarra estiver encaixada completamente;

Potência de 300W;

Disponível em 127v e 220v, que variam de preço.

O que diz quem comprou?

Com mais de três mil avaliações na Amazon, o liquidificador possui nota média de 4,4 estrelas (máximo de cinco). De acordo com os consumidores, os principais benefícios do liquidificador são a praticidade, a eficiência e o bom custo-benefício.

Estou muito feliz com a compra. Ele é muito bonito e tem o barulho parecido com o do liquidificador. Até agora, cumpriu com o prometido. Bate perfeitamente sucos e shakes. Perfeito. Zilda Martins de Souza Cardoso

Se procura algo prático, simples e com custo-benefício, esse é o produto ideal para seus shakes. Simples de usar e muito fácil para efetuar a limpeza após uso. André de Andrade

Para [preparar] um suco ou shake, foi rápido e eficiente. Ainda não fiz smoothies com frutas congeladas. Muito prática a limpeza e cabe em qualquer lugar, ótimo para o dia a dia. O liquidificador ficou para volumes maiores e ou que precisem de mais potência. Iêda Maria

Excelente, potente, realmente bate tudo e muito rápido. Eu tinha medo das garrafinhas (600 ml) serem de vidro, mas são de plástico, então, posso levá-las para todos os lugares sem medo. Facilita demais as receitas do dia a dia. Estou tomando muito mais sucos naturais, uma vez que agora é fácil, rápido e sem sujeira. Muito prático. Não sabia que eu precisava tanto de um até tê-lo. Nayson Souza

Pontos de atenção

As principais reclamações de quem comprou o liquidificador consistem no barulho, na falta de potência para trituração e pouca praticidade no sistema de travamento. Confira os comentários:

Dá para fazer o que eu quero, mas o sistema de travamento exige mais força do que eu gostaria. Deveria ser mais prático travar o aparelho. Claudia G.

O produto é bom, mas não é muito funcional, pois precisa ficar segurando o botão. Isso nem faz sentido e me arrependi muito de ter comprado. Mas, para quem tem paciência de ficar apertando o botão enquanto bate uma vitamina de frutas congeladas, vale a pena. Demora a triturar um pouco. Lara

Esperava mais. Embora belo, dá impressão de muita fragilidade e é excessivamente barulhento. (...) Edivaldo

As lâminas não são tão potentes, não trituraram bananas congeladas. Kelly Paloma

