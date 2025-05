'Sensação de frescor': esfoliante da Nivea promete controlar oleosidade

Quem possui pele oleosa e/ou com cravos e espinhas sabe o desafio que é encontrar um sabonete que ajuda a controlar esses dois quadros. Um dos produtos que fazem sucesso é o "Acne Control", da marca Nivea. Indicado para peles com tendência à acne, o produto promete ajudar a desobstruir os poros.

Confira adiante alguns dos comentários de consumidores sobre esse esfoliante, além de mais detalhes informados pela marca.

O que a Nivea promete para esse esfoliante?

Contém sal marinho 99% puro;

Também inclui na formulação ácido salicílico, que auxilia na remoção de células mortas;

Fórmula com carnitina, ativo que ajuda a controlar a oleosidade;

Auxilia a reequilibrar a pele e desobstruir os poros

O que diz quem já usou

O sabonete Acne Control já tem mais de 1.700 avaliações na Amazon e nota média de 4,7 (de um total de cinco). Confira a seguir alguns comentários positivos:

A esfoliação é bem leve, por isso diz na embalagem que é de uso diário. Não é uma esfoliação forte ou profunda. Era exatamente o que eu estava procurando. Ótimo custo-benefício. O cheiro é agradável e deixa uma sensação boa na pele. Francisco Marques

Só uma gotinha e já espalha na pele. Dá uma sensação de frescor muito boa no final. Gabi

Pontos de atenção

Mesmo sendo bem avaliado, alguns compradores reclamam que a esfoliação é suave demais e pouco eficiente.

Sensação de pouca esfoliação. Achei que o produto deixa a pele macia, porém as bolinhas de esfoliação têm uma ação tão leve que não senti tanta diferença entre usar e não usar. Existem esfoliantes bem melhores. Alice

Quase não esfolia. É muito fraco e parece um gel de limpeza comum. Não recomendo. Carlos Eduardo Fernandes

