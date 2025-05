Escritor Salman Rushdie está 'satisfeito' com sentença de 25 anos de prisão para seu agressor

O escritor Salman Rushdie declarou, nesta segunda-feira (26), que está "satisfeito" com a condenação de 25 anos de prisão, a pena máxima, imposta pela Justiça dos Estados Unidos a Hadi Matar, um americano de origem libanesa que o atacou com uma faca durante uma conferência em 2022.

"Estou satisfeito de que tenha recebido pena máxima e espero que a aproveite para refletir sobre seus atos", declarou o autor anglo-americano de 77 anos, de origem indiana, em declarações à BBC.

Em 16 de maio, Hadi Matar foi condenado a 25 anos de prisão, após ter sido declarado culpado de tentativa de assassinato e agressão.

Em 12 de agosto de 2022, ele esfaqueou repetidamente o autor de "Os Versos Satânicos", obra que em 1989 rendeu a Rushdie uma sentença de morte do Irã, que a considerou como blasfêmia.

O escritor, um símbolo da liberdade de expressão, perdeu a visão de seu olho direito no ataque, sofreu um ferimento grave em sua laringe, teve o fígado e o intestino delgado perfurados e lesões nervosas no braço o deixaram com paralisia em uma das mãos.

A agressão ocorreu quando ele estava prestes a dar uma palestra para cerca de mil pessoas, durante uma conferência sobre a proteção da liberdade dos escritores em Chautauqua, uma cidade pacata na fronteira com o Canadá.

Ele foi salvo por pessoas que estavam no evento.

Rushdie relatou o incidente em seu livro "Faca: Reflexões sobre um atentado", no qual imaginou uma conversa com seu agressor.

Hadi Matar não declarou se foi inspirado pela fatwa (decreto religioso) lançada pelo aiatolá Ruhollah Khomeini, então líder supremo do Irã.

Entretanto, disse à imprensa que havia lido apenas duas páginas da obra "Os Versos Satânicos" e explicou que culpava o escritor por "atacar o islã".

