Efeito sanfona: entenda por que acontece, quais os perigos e como evitar

A jornada de quem precisa emagrecer é única, mas algo comum entre muitas pessoas é ver o peso voltar a subir depois de um tempo. Conhecido como efeito sanfona, esse vai e volta pode ser bem frustrante, dando a sensação de que emagrecer e manter o peso é uma missão impossível.

Além disso, estudos mostram que esse sobe e desce constante pode fazer mal à saúde.

Por que o efeito sanfona acontece?

Para entender por que o efeito sanfona acontece, é importante lembrar que a obesidade é uma doença crônica, ou seja, não tem cura e tende a voltar se não for cuidada o tempo todo.

Muita gente pensa que engordar é só culpa de má alimentação ou falta de exercício, mas existem várias causas, como genética, saúde mental, ambiente e o próprio funcionamento do corpo.

Quando a pessoa emagrece, o corpo entende que perdeu energia (gordura) e começa a reagir como se estivesse em risco. Ele ativa mecanismos para tentar recuperar o peso perdido, como aumento da fome e redução da taxa metabólica basal (as calorias que nosso corpo gasta para realizar funções básicas).

O problema é que muitas vezes, com a perda de peso, as pessoas reduzem os cuidados com os hábitos que adotaram para emagrecer. Como o corpo está nesse "modo" de poupar energia para engordar, a tendência é que os dígitos na balança comecem a subir facilmente —e isso pode acontecer até mesmo quando o paciente mantém a mesma dieta que o fez emagrecer, pois o organismo está gastando menos calorias.

Alcançado o peso, não dá para relaxar e voltar a velhos hábitos ruins. O resultado na balança só será mantido se o estilo de vida saudável for algo estabelecido para o resto da vida.

Prejuízos do vai e vem

Imagem: iStock

Além da falta de controle da obesidade, suas complicações e do sofrimento psicológico por não conseguir ter sucesso no emagrecimento ou manter os resultados, alguns estudos científicos já detectaram os seguintes prejuízos do efeito sanfona:

Perda de massa muscular (sarcopenia);

Aumento da gordura corporal;

Maior probabilidade de ter pressão alta (hipertensão);

Doenças cardiovasculares (infarto e AVC);

Resistência aumentada à insulina (fator de risco para o diabetes);

Inflamação generalizada crônica que piora doenças de base e facilita o aparecimento de outras;

Síndromes metabólicas, psicológicas e osteoarticulares;

Maior taxa de mortalidade por todas as causas.

Peso é uma questão de saúde, e não de estética, mas muitos querem alcançar metas irreais. Emagrecer de 10% a 15% já leva à melhora da saúde e redução do risco de doenças, também evita a mortalidade precoce. Ter essa perspectiva ajuda a reduzir dígitos na balança, mantendo-os estáveis de forma mais saudável e sustentável.

Como evitar o efeito sanfona?

Confira as dicas dos especialistas:

Certifique-se de que seu médico está habilitado para o tratamento da obesidade.

Discuta com ele a possibilidade de descobrir o que tem maior influência no processo de reganho de peso para você e peça orientações sobre os melhores meios de controle desse fator.

Mantenha hábitos saudáveis pelo resto da vida.

Fique de olho nas suas escolhas alimentares e aumente o consumo de comidas naturais: legumes, verduras, frutas, carnes magras, ovos, grãos integrais.

Reduza —ao mínimo possível— o consumo de itens ultraprocessados, ricos em açúcares, farinhas refinadas, sódio e gorduras não saudáveis.

Faça atividade física regularmente. Existem pesquisas científicas que já observaram que o efeito sanfona está mais presente entre pessoas que fogem dos exercícios, já que o treino regular funciona como um remédio contra a inflamação do tecido adiposo e promove a saúde dos músculos.

*Com informações de reportagem publicada em 12/02/2025