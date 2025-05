Eduardo Bolsonaro sobre PGR: No Brasil, 'a Justiça depende do cliente'

O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) usou suas redes sociais para responder ao pedido de abertura de inquérito feito pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet. Segundo o parlamentar licenciado, "há um PGR agindo politicamente" no Brasil.

O que aconteceu

Eduardo alega que mantém o tom político desde que foi para os EUA em março. Ele se defendeu da nova postura da PGR, relembrando que quando se mudou para os Estados Unidos teve um pedido de apreensão de passaporte arquivado. Naquele momento, diz o deputado, "o PGR disse que minha atividade era lícita". Agora, segundo o deputado, o órgão decidiu mudar de opinião. Ele se diz perseguido politicamente e diz que, no país, "a Justiça depende do cliente".

Hoje a PGR pediu que o STF abrisse um inquérito para investigar a conduta de Eduardo fora do país. No pedido, o procurador-geral afirma que há indícios de que o parlamentar estaria cometendo os crimes de obstrução contra investigações, coação no curso do processo e atentado à soberania do Brasil.

O ministro do STF Alexandre de Moraes será relator do pedido de abertura de inquérito. A solicitação de Gonet foi encaminhada ao presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso, e distribuída para Moraes, que é relator na Corte do inquérito das fake news e da ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado.

Na publicação, no X (antigo Twitter), Eduardo ainda reclamou de Alexandre de Moraes. "Organizou jantar e fez chacota de mim", se queixou o deputado licenciado da conduta do ministro da Suprema Corte. "O establishment fez o que os arrogantes sabem de melhor: desdenharam e me humilharam", escreveu Eduardo.

"Sanções contra Moraes estão a caminho", disse o terceiro filho de Bolsonaro. "Eu não mudei meu tom. Não há conduta nova. Há um PGR agindo politicamente. É por isso que reafirmo: no Brasil há um Estado de exceção, a 'justiça' depende do cliente, o processo depende da capa."

PGR afirma que Eduardo estaria articulando sanções dos EUA ao ministro Alexandre de Moraes para "coagir" o STF. Na petição, Gonet cita declarações dadas pelo deputado à imprensa. Segundo o procurador, o deputado afirmou ter participado de agendas com congressistas americanos e membros da gestão Trump para impor medidas contra Moraes, como proibi-lo de realizar transações nos Estados Unidos, abrir contas em bancos e usar o cartão de crédito.