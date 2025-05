Josias: Eduardo Bolsonaro posa como herói de resistência com pedido da PGR

O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que vive estadia temporária nos Estados Unidos, irá posar como "herói de resistência" com o pedido feito hoje pela PGR (Procuradoria-Geral da República), analisou o colunista Josias de Souza no UOL News, do Canal UOL.

O Eduardo Bolsonaro está conseguindo o que queria, a visibilidade nas redes sociais, está posando de herói da resistência do bolsonarismo. Isso ele está conseguindo. Agora quem procura encrenca, acaba achando. Josias de Souza, colunista do UOL

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, pediu ao STF (Supremo Tribunal Federal) que autorize a abertura de inquérito contra o parlamentar e filho 02 do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Na ação, Gonet pede a investigação da atuação de Eduardo nos Estados Unidos. No documento, o procurador-geral afirma que há indícios de que o parlamentar estaria cometendo os crimes de obstrução contra investigações, coação no curso do processo e atentado à soberania do Brasil.

Mas, neste procedimento que a PGR faz, há um subproduto dessa movimentação do Eduardo Bolsonaro que mostra que longe de ajudar o seu pai, como parece ser a pretensão dele, o deputado complica a vida do pai. Isso porque há um pedido para que o Supremo autorize a tomada do depoimento do próprio Jair Bolsonaro para esclarecer os episódios. Josias de Souza, colunista do UOL

Em março, o ex-presidente afirmou que bancaria os custos do filho nos Estados Unidos. O político voltou a reafirmar as declarações em entrevista ao UOL na semana passada. Agora, o conservador deve ser chamado para explicar como está financiando os custos do filho.

Na ocasião, ao anunciar a sua licença, Eduardo afirmou que continuaria no país para buscar punições contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF.

Então, o Eduardo Bolsonaro está obtendo o que ele queria, que era se converter em protagonista de episódios que resultarão em mais visibilidade para ele nas redes sociais. Ele vai atrair uma atenção que não merece. Ele deveria estar sendo ignorado. Essa passagem dele pelos Estados Unidos deveria estar sendo ignorada.

Ele simplesmente tirou licença de um mandato, deu de ombros para o mandato que o eleitor de São Paulo concedeu a ele para se autoexilar nos Estados Unidos.

Então ele não está conseguindo obter o resultado prático, porque o Bolsonaro estava encrencado no Supremo, continua encrencado. Agora está um pouco mais encrencado porque vai ser chamado a explicar como está financiando um personagem que foi aos EUA apenas para conspirar contra o interesse nacional e estimular sanções ao Judiciário Brasileiro. Josias de Souza, colunista do UOL

