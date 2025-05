Duas pessoas ficam presas em árvore após acidente de parapente em SP; veja

Duas pessoas ficaram presas em uma árvore após caírem em uma ribanceira durante voo de parapente em São Pedro, no interior de São Paulo, na tarde de ontem.

O que aconteceu

Acidente ocorreu durante a decolagem do voo de parente. Na ocasião, uma aluna tropeçou ao saltar da rampa de decolagem e o instrutor não conseguiu evitar a queda. As informações são da Polícia Militar de São Paulo.

Dupla caiu sobre as árvores em uma região de ribanceira. A aluna e o instrutor ficaram no local por cerca de duas horas, até que o resgate fosse realizado.

Resgate teve auxílio do helicóptero Águia da PMSP. No total, 12 profissionais entre agentes da polícia e do Corpo de Bombeiros foram acionados para auxiliar na retirada em segurança da dupla.

Instrutor e aluna sofreram ferimentos leves. Eles receberam os cuidados do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e passam bem.

A pista na cidade de São Pedro é procurada por adeptos de voos livres, como o parapente. A administração da pista não se manifestou sobre o ocorrido.