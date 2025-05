Dólar sobe com commodities em baixa e liquidez fraca por feriados nos EUA e Reino Unido

O dólar opera em alta moderada frente ao real na manhã desta segunda-feira, 26, após breve queda nos primeiros negócios. A liquidez está reduzida devido aos feriados nos EUA e Reino Unido. O dólar avança após recuo de 2,21% no minério de ferro na China, enquanto o petróleo oscila sem direção definida. A semana promete mais volatilidade no câmbio com a definição da Ptax do fim de maio na sexta-feira.

Na agenda local, o Banco Central informou que o déficit em conta corrente do Brasil foi de US$ 1,347 bilhão em abril, menor que o esperado (US$ 2 bilhões), mas o maior para o mês de abril desde 2024, quando foi de US$ 1,722 bilhão, segundo o Banco Central.

A entrada líquida de Investimentos Diretos no País (IDP) foi de US$ 5,491 bilhões em abril, acima da mediana das projeções (US$ 5,0 bilhões). Em 2025, o IDP soma US$ 27,282 bilhões e, em 12 meses, totaliza US$ 69,838 bilhões (3,29% do PIB).

No boletim Focus, a mediana da projeção suavizada do IPCA em 12 meses passou de 4,91% para 4,86%. A mediana para o IPCA de 2025 se manteve estável em 5,50%, e para o IPCA de 2026 se estabilizou em 4,50%, colada ao teto da meta.

O Banco Central quer colocar a portabilidade de crédito pessoal via Open Finance no ar em fevereiro de 2026, apurou o Broadcast.

A suspeita de gripe aviária em uma granja comercial em Ipumirim (SC) foi descartada e há 12 investigações de suspeita de gripe aviária em andamento no País, segundo o Ministério da Agricultura.

O Santander estima que a deslistagem da JBS no Brasil pode levar a um fluxo de saída de R$ 550 milhões de fundos passivos.

A confiança do consumidor subiu 1,9 ponto em maio, para 86,7 pontos, puxada pela resiliência econômica, segundo a FGV.