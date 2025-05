Dólar sobe ante o real em sessão de liquidez reduzida

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar fechou a segunda-feira em alta ante o real, em uma sessão com liquidez reduzida em função de feriados nos EUA e no Reino Unido e com investidores ainda atentos ao noticiário relacionado ao IOF, após o governo Lula ter voltado atrás em algumas medidas na semana passada.

A moeda norte-americana à vista fechou em alta de 0,50%, aos R$5,6757. No acumulado do mês a divisa está praticamente estável, com leve baixa de 0,01%.

Às 17h19 na B3 o dólar para junho -- atualmente o mais líquido -- subia 0,36%, aos R$5,6780. O volume de contratos negociados estava pouco acima dos 102 mil -- um número bem abaixo da média registrada em dias normais, sem feriado nos EUA.

O feriado do Memorial Day nos Estados Unidos e o feriado bancário da primavera no Reino Unido reduziram a liquidez global nos mercados de moedas, incluindo o brasileiro.

Após o presidente dos EUA, Donald Trump, ter recuado no domingo em sua ameaça de impor tarifas de 50% sobre as importações da União Europeia no próximo mês, o euro sustentou ganhos ante o dólar. Em relação às divisas de emergentes e exportadores de commodities, o dólar apresentava no fim da tarde sinais mistos.

Sem a influência forte do exterior, o mercado de câmbio no Brasil operou ainda voltado para o noticiário em torno do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

No Rio de Janeiro, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou pela manhã que o governo tem até o fim desta semana para decidir como compensará a arrecadação que o Executivo deixará de levantar com o recuo em parte dos aumentos das alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Na última sexta-feira, o dólar havia fechado em baixa após o governo decidir manter em zero a alíquota de IOF sobre aplicações de fundos de investimento no exterior, revertendo a cobrança de 3,5% anunciada na véspera.

“Mas a história do IOF ainda faz um pouco de preço hoje. O investidor está preocupado sobre o próximo passo do governo, se ele ficará nas medidas anunciadas ou trará algum imposto novo”, comentou durante a tarde o diretor da Correparti Corretora, Jefferson Rugik, ao justificar o viés de alta para o dólar ante o real.

Depois de marcar a cotação mínima de R$5,6359 (-0,20%) às 9h02, logo após a abertura, o dólar à vista atingiu a máxima de 5,6797 (+0,57%) às 15h18, para posteriormente encerrar pouco abaixo disso.

Às 17h14 no exterior o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- caía 0,09%, a 98,991.