Diretor de fundação de ajuda a Gaza pede demissão; novos ataques aéreos israelenses deixam dezenas de mortos

Por Alexander Cornwell e Nidal al-Mughrabi

JERUSALÉM/CAIRO (Reuters) - O diretor de uma fundação apoiada pelos Estados Unidos que fornecerá ajuda a Gaza demitiu-se inesperadamente no domingo, um dia antes do início das operações do grupo, enquanto um ataque aéreo israelense a um prédio escolar matou dezenas de palestinos que estavam abrigados no local.

Jake Wood, diretor executivo da Gaza Humanitarian Foundation nos últimos dois meses, disse que pediu demissão porque não podia aderir "aos princípios humanitários de humanidade, neutralidade, imparcialidade e independência".

Sua saída ressalta a confusão em torno da fundação, que foi boicotada pelas Nações Unidas e pelos grupos de ajuda que forneciam ajuda a Gaza antes de Israel impor um bloqueio total ao enclave em março.

Os grupos afirmam que o novo sistema enfraquecerá o princípio de que a ajuda deve ser supervisionada por uma parte neutra. Israel, que lançou um plano semelhante no início deste ano, afirma que não se envolverá na distribuição da ajuda, mas que endossou o plano e fornecerá segurança para ele.

Na semana passada, sob crescente pressão internacional, as autoridades israelenses permitiram a entrada de uma pequena quantidade de ajuda no enclave palestino, mas as poucas centenas de caminhões transportaram apenas uma pequena fração dos alimentos necessários para uma população de 2 milhões de pessoas que correm o risco de passar fome após quase três meses de bloqueio.

A Gaza Humanitarian Foundation, que usaria empreiteiros privados trabalhando sob um amplo guarda-chuva de segurança israelense, disse que começaria as entregas na segunda-feira, com o objetivo de atingir um milhão de palestinos até o final da semana.

"Planejamos aumentar rapidamente a escala para atender a toda a população nas próximas semanas", afirmou em um comunicado.

A fundação registrada na Suíça foi duramente criticada pelas Nações Unidas, cujos funcionários disseram que os planos de distribuição de ajuda da empresa privada são insuficientes para atingir os mais de dois milhões de habitantes de Gaza.

A nova operação contará com quatro grandes centros de distribuição no sul de Gaza, que farão uma triagem das famílias para verificar o envolvimento com os militantes do Hamas, possivelmente usando tecnologia de reconhecimento facial, de acordo com as autoridades de ajuda.

Mas muitos detalhes de como a operação funcionará permanecem inexplicados, e não ficou imediatamente claro se os grupos de ajuda que se recusaram a cooperar com a fundação ainda poderão enviar caminhões.

O Hamas condenou o novo sistema, dizendo que ele vai "substituir a ordem pelo caos, aplicar uma política de fome planejada aos civis palestinos e usar os alimentos como arma em tempos de guerra".

Israel diz que o sistema tem como objetivo separar a ajuda do Hamas, que é acusado de roubar e usar os alimentos para impor controle sobre a população, uma acusação rejeitada pelo Hamas, que afirma proteger os comboios de ajuda contra gangues de saqueadores armados.

ATAQUES AÉREOS CONTÍNUOS

Enquanto o sistema de ajuda é resolvido, Israel continua a realizar ataques na densamente povoada Faixa de Gaza, matando pelo menos 45 pessoas na segunda-feira, de acordo com as autoridades de saúde locais.

Na Cidade de Gaza, segundo os médicos, 30 palestinos, incluindo mulheres e crianças que haviam sido deslocadas pela guerra de 20 meses e estavam procurando abrigo em uma escola do município, foram mortos em um ataque aéreo. Imagens amplamente compartilhadas nas mídias sociais mostraram o que pareciam ser corpos gravemente queimados sendo retirados dos escombros.

Os militares israelenses confirmaram que o alvo era a escola. Disseram que o prédio estava sendo usado como centro por militantes do Hamas e da Jihad Islâmica para planejar e organizar ataques.

Alaa Kabej afirmou que seu sobrinho de 8 anos estava entre os mortos no ataque que ocorreu enquanto as pessoas dormiam.

Farah Nussair disse que a escola estava abrigando "civis, crianças, idosos, mulheres e homens -- apenas os cansados que precisavam de comida e água". Ela acrescentou: "Nossos corações morreram", descrevendo cenas de pessoas carbonizadas e partes de corpos.

Outro ataque a uma casa em Jabalia, adjacente à Cidade de Gaza, matou pelo menos 15 outras pessoas, segundo médicos, elevando o número de mortos na segunda-feira para 45.

Israel intensificou as operações militares no enclave no início de maio, dizendo que está buscando eliminar as capacidades militares e de governo do Hamas e trazer de volta os reféns restantes que foram apreendidos no ataque transfronteiriço do Hamas em outubro de 2023.