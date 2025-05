'Notei que eu fedia': as dicas de 5 famosos para conseguir parar de fumar

Parar de fumar não é fácil. Aliás, 60% das pessoas que passam pela experiência sofrem recaída em uma semana.

Mesmo sendo uma atitude difícil, cessar o hábito é uma das melhores atitudes que você pode colocar em prática para a sua saúde. Os benefícios são imediatos e, ao longo do tempo, outros ganhos aparecem.

Alguns famosos que passaram décadas fumando já deram dicas de como conseguiram parar. Veja abaixo:

Selton Mello, 52

O ator fez um post em maio deste ano para celebrar os três anos sem cigarro. Na publicação no Instagram, Selton contou que o cheiro ruim foi o principal fator para parar de fumar.

"Sabe o que mais me ajudou nos primeiros meses do processo? A percepção de que aquilo fede muito! Quando via alguém fumando, eu me aproximava, para testar se teria vontade e o que sentia era repulsa e isso me ajudou muito mesmo! Se isso vai te impactar e te ajudar a pensar, saiba: Se você é fumante, você cheira mal", escreveu.

Felipe Neto, 37

Em 2022, Felipe Neto fez um longo relato no X (na época, era Twitter) para contar como conseguiu parar de fumar depois de 10 anos. "Com a segregação entre fumantes e não fumantes, eu comecei a notar algo que antes passava batido. EU FEDIA. Minha roupa, meu cabelo, minha boca. E isso porque eu sou absurdamente neurótico com cheiro, sempre de banho tomado, dente escovado e perfume", relatou na rede social.

Não foi o medo de morrer que me fez querer parar de fumar. Foi o fato de que eu fedia, eu passei a ser socialmente segregado, pessoas começaram a ter nojo e eu me sentia incomodando os outros. Felipe Neto, em 2022, pelo X

André Marques, 45

O apresentador disse, em 2024, que engordou 12 kg depois de parar de fumar. O motivo para cessar o hábito? Um susto ao ver os exames médicos. Quando completou dois meses sem cigarro, André fez um vídeo: "Muita gente está me perguntando, recebi várias mensagens. 'Poxa, André, fiquei feliz que você conseguiu. Parei por sua causa. O que você fez? Tomou algum remédio?' Na verdade, parei na cara, coragem e susto. Fiz alguns exames, o pulmão já estava meio com sinais óbvios de um fumante", disse.

Juliana Paes, 46

Durante a pandemia, a atriz contou que ia parar de fumar por estar no grupo de risco por ter asma. "Mesmo tendo asma, eu fumava cigarro de tabaco, com sedinha orgânica. Mas eu pensei, 'essa quarentena tem de me servir de alguma coisa. Disse que pararia de fumar essa porcaria de uma vez", disse Juliana durante uma live do Instagram com Fábio Porchat.

Guilherme Fontes, 58

O ator decidiu parar de fumar depois de ficar doente algumas vezes e, consequentemente, ser obrigado a evitar o cigarro — até que ele acabou se livrando do hábito. "Todas as vezes em que conseguia parar, o motivo era sempre o mesmo: estava 100% intoxicado e doente. Caía doente de cama, entupido de secreção, gripado e assim era obrigado a parar de fumar. É assim que me livrei. Amém", disse, pelo Instagram.

Pedir ajuda facilita tudo: veja dicas de médicos

O ideal seria buscar orientação especializada no tratamento do tabagismo a partir do momento em que se toma consciência dos danos do consumo do tabaco e há vontade de cessar tal hábito.

Em todo o Brasil existem centros de atendimento do Programa Nacional de Controle do Tabagismo onde você encontrará todo o apoio para parar de fumar. Para saber mais, ligue para 136 ou confira os endereços da sua região (confira aqui). Vejas as outras dicas sugeridas pelos especialistas.

Parar começa pela ideia de querer parar. A decisão pode acontecer meses antes da efetiva ação de parar.

Uma estratégia eficaz é marcar um dia para parar e partir daí não fumar mais. Mas pode também ser gradual, como por exemplo, adiando o primeiro cigarro a cada manhã, e assim sucessivamente, até que se conseguir parar definitivamente.

O especialista indicado para avaliar esses quadros é o pneumologista, mas outros médicos também podem atendê-lo.

Esteja pronto para investir em mudanças nos hábitos de vida, e também na forma como encara os problemas do dia a dia. Essas atitudes são fundamentais para o sucesso e a recuperação da sua saúde.

Veja as medidas que previnem desconfortos

Caso precise de ajuda para parar, converse com um médico ou especialista no tratamento do tabagismo. Eles podem orientá-lo sobre as melhores estratégias para você.

Quando escolher a data certa, anote as razões pelas quais você está parando. Você pode manter um diário com observações sobre porque e quando teve vontade de fumar nesse processo.

Prepare os ambientes que frequenta, descartando todos os pacotes de cigarro, isqueiros, fósforos ou outros acessórios relacionados.

Você pode começar deixando de fumar em locais que você passa longo tempo: a sua casa, o trabalho ou o carro.

Comunique familiares e amigos sobre a sua decisão.

Evite estar entre pessoas que ainda fumam.

Hidrate-se de forma consistente e regular. Água gelada ajuda a driblar a fissura.

Prefira bebidas livre de cafeína, especialmente o café, caso você o relacione com o cigarro. O álcool também entra nessa lista.

Encontre meios de superar a falta do cigarro nas mãos. Algumas pessoas têm sempre um item pequeno para manusear quando sentem falta dele.

Pratique ou intensifique a atividade física.

Encontre meios de driblar a vontade de fumar. Quando ela aparecer, movimente-se, faça uma breve caminhada ou algo diferente.

Aprenda técnicas de relaxamento para aliviar o estresse.

