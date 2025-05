Corpus Christi é feriado no Brasil?

Embora no calendário nacional, divulgado pelo governo federal, o dia de Corpus Christi seja considerado como ponto facultativo, Estados e municípios podem decretar como sendo feriado local. Na cidade de São Paulo, por exemplo, a data consta no calendário como feriado.

Neste ano, a data cristã, celebrada 60 dias após a Páscoa, cairá em 19 de junho, uma quinta-feira.

Conforme a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Corpus Christi é uma celebração da Igreja Católica. "A palavra vem do latim e tem como significado: Corpo de Cristo. É uma solenidade que celebra a presença real de Cristo na Eucaristia", afirmou por meio de artigo publicado no site da entidade.

Veja a lista dos próximos feriados e pontos facultativos em 2025:

- 19 de junho, Corpus Christi (ponto facultativo)

- 20 de junho (ponto facultativo)

- 7 de setembro, Independência do Brasil (feriado nacional)

- 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional)

- 28 de outubro, Dia do Servidor Público federal (ponto facultativo), a ser comemorado dia 27

- 2 de novembro, Finados (feriado nacional)

- 15 de novembro, Proclamação da República (feriado nacional)

- 20 de novembro, Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional)

- 24 de dezembro, véspera do Natal (ponto facultativo após as 13 horas)

- 25 de dezembro, Natal (feriado nacional)

- 31 de dezembro, véspera do ano-novo (ponto facultativo após as 13 horas)