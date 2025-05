Começa o dia sempre com uma música na cabeça? Veja por que isso acontece

Você acorda, vai escovar os dentes, e lá está ela: aquela música, outra vez. Nem precisa estar tocando no rádio ou na playlist, ela já começa dentro da sua cabeça. O fenômeno tem até nome técnico: earworm, ou verme de ouvido, e acomete milhões de cérebros todos os dias. Mas por que isso acontece, especialmente de manhã?

Cérebro como DJ

Segundo o neurologista Rodrigo Santos de Araújo, o que acontece é uma espécie de replay involuntário dentro da cabeça. "Quando ouvimos uma música, ativamos um processo auditivo temporal, ou seja, ouvimos, processamos e seguimos em frente. Mas quando a canção fica 'presa', o cérebro está evocando essa memória musical o tempo todo", explica.

Isso quer dizer que aquela trilha sonora mental repetitiva não é um simples devaneio, mas sim uma lembrança insistente, às vezes com força suficiente para sabotar a sua concentração.

Qualquer coisa pode ativar esse mecanismo: o toque do despertador, uma palavra aleatória, um movimento familiar. Felipe Chaves, também neurologista, explica que nosso cérebro tem o hábito de comparar sons novos com aqueles que já estão guardados na memória. Resultado? Basta uma pequena associação para que o disco comece a girar.

Trilha sonora das suas emoções

Repetir uma música também pode ser um mecanismo de conforto emocional. A ciência já mostrou que ouvir canções familiares ativa o sistema de recompensa do cérebro, liberando dopamina, o famoso hormônio do prazer. E adivinha só? Pela manhã, quando o corpo ainda está se ajustando ao ritmo do dia, o cérebro adora uma dose extra de prazer previsível.

Esse looping musical também pode estar ligado a lembranças boas, como aquela viagem inesquecível ou o verão em que você ouviu a mesma música várias vezes seguidas no fone de ouvido. Ou ainda a uma tentativa inconsciente de mindfulness (estar presente no agora) usando a melodia como âncora emocional.

Quando o refrão vira obsessão

Porém, nem todo replay mental é inofensivo. Em casos mais extremos, esse padrão pode se aproximar de um transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC, especialmente se a música invade a mente de forma intrusiva, causando desconforto. Há também a chamada alucinação musical, em que a pessoa ouve canções que não estão realmente tocando no ambiente. Aqui, o sinal de alerta é real — e procurar ajuda médica é essencial.

Mas calma: na maioria das vezes, seu cérebro está apenas tentando te dar um "bom dia" musical à sua maneira. E se você quer dar um fim ao show mental, o psicólogo Rodrigo Costa Oliveira dá a dica: "Faça algo mecânico ou que exija concentração".

Como acabar com o looping musical

Realize atividades cognitivas ou físicas:

Caminhe ao ar livre;

Resolva um sudoku;

Ouça conscientemente a música que está presa na mente.

Masque chiclete:

A mastigação ocupa parte da memória de trabalho, o que pode interromper a repetição musical mental.

Leia um texto longo:

Reportagens extensas, capítulos de livros ou artigos densos exigem foco e "expulsam" a música da sua atenção.

*Com informações de reportagens publicadas em 17/01/2023 e 26/02/2021.