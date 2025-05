'Briguinha de casal': presidência da França se pronuncia sobre vídeo que mostra suposto tapa de Brigitte em Macron

O Palácio do Eliseu - sede da presidência francesa - negou inicialmente, mas acabou confirmando depois. Em um vídeo divulgado por várias agências de notícias estrangeiras e amplamente compartilhado nas redes sociais, é possível ver Emmanuel Macron tendo o rosto empurrado na entrada do avião ao chegar, no domingo (25), no aeroporto de Hanói, no Vietnã, onde o chefe de Estado francês inicia sua turnê pelo Sudeste Asiático. Na imagem, vê-se claramente a manga do terno vermelho da primeira-dama durante o gesto.

No momento em que a porta do avião se abre, o chefe de Estado aparece recuando com um gesto brusco, enquanto uma mão ? a de sua esposa, Brigitte Macron, vestida de vermelho ? parece tentar empurrá-lo na altura do rosto. O presidente percebe imediatamente que está sendo filmado, sorri e faz um rápido aceno com a mão.

Veja a íntegra do vídeo:

(1/2)?#Macron se fait agresser par #Brigitte avant de descendre de l'avion lors de sa visite en cours au Vietnam ! #Lunaire ? pic.twitter.com/39UYZCO8V7 ? Dr Qube (@ai_qube_fr) May 25, 2025

"Brincadeira"

Embora inicialmente o Palácio do Eliseu tenha negado a veracidade do vídeo ao site francês Franceinfo, sugerindo que se tratava de um conteúdo falso, a equipe de Emmanuel Macron passou a relativizar o episódio nesta segunda-feira de manhã, destacando "um momento de cumplicidade" entre o presidente e sua esposa ? uma simples "briguinha" de casal.

"Foi um momento em que o presidente e sua esposa estavam relaxando uma última vez antes do início da viagem, brincando", afirmou a mesma fonte, acrescentando que "não foi preciso mais do que isso para alimentar os teóricos da conspiração".

A visita oficial do chefe de Estado segue conforme o previsto: Emmanuel Macron deve se reunir nesta segunda-feira com as autoridades vietnamitas e, na terça, com representantes do setor de energia. A turnê pelo Sudeste Asiático inclui ainda visitas de Estado nos próximos dias à Indonésia e a Singapura.

(RFI com agências)