Brasileiro fica preso em neve e é resgatado: ?Poderia morrer congelado?

Thiago Araújo Crevelloni, 38, precisou ser resgatado após ficar com o carro preso na neve na região da Patagônia, na Argentina. O desenvolvedor de software, que mora em Curitiba, contou ao UOL que andou por cinco horas até encontrar uma polícia no meio do caminho. O caso aconteceu no dia 17 de maio.

O que aconteceu

Brasileiro ficou com carro preso na neve na região da Patagônia. Ele estava na cidade argentina El Bolsón e seguia viagem para El Calafate. "Saí de El Bolsón na sexta (16) e dirigi até a cidade de Perito Moreno, onde passei a noite. Não estava me sentindo muito bem porque tinha comido algo que me fez mal. Estava com dor de cabeça e bem fraco, então decidi descansar lá", relatou ao UOL.

No sábado (17), ele pegou uma rota até El Calafate. No entanto, o GPS indicou um atalho antes que ele pudesse chegar no povoado Gobernador Gregores. No começo, caía uma neve leve, mas a estrada estava transitável, segundo o brasileiro.

Carro que Thiago usava ficou preso na neve na Patagônia -- depois, ele conseguiu buscá-lo Imagem: Arquivo pessoal

No entanto, situação mudou e neve aumentou. De acordo com Thiago, a neve começou a se acumular na estrada. "Foi aí que parei para colocar correntes nas rodas do carro", conta. Mas a situação não melhorou. Caía cada vez mais neve. "Meu rosto e minhas mãos estavam congelando. Fiquei encharcado de neve tentando tirar o carro (...) Estava completamente preso."

O frio era insuportável. Marcava -2°C, mas a sensação térmica era de -10°C ou pior (...) Entrei em pânico. Achei que poderia morrer congelado ali mesmo. Me assustava a ideia de a neve cobrir completamente o carro.

Thiago resolveu descer do carro para procurar ajuda na estrada. Depois de cinco horas de caminhada, muito cansaço e o dia já escurecendo, ele viu um carro de polícia fazendo a patrulha da região. "Senti um alívio que não consigo descrever", diz.

Ele descobriu, então, que a anfitriã do local onde estava hospedado tinha pedido ajuda. A mulher estranhou a demora no retorno de Thiago e procurou a polícia. O brasileiro recebeu ajuda dos agentes que o resgataram e, depois, foi levado ao hospital para um rápido check-up. "Minhas pernas estavam dormentes, mas eu estava bem. Depois, fui para um hotel", lembra. O carro foi recuperado no dia seguinte.