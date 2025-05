Bolsas da Europa fecham em alta após Trump adiar tarifas contra União Europeia

As bolsas da Europa encerraram em forte alta nesta segunda-feira, 26, impulsionadas pelo alívio dos investidores após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, adiar a imposição de tarifas de 50% sobre produtos da União Europeia. Segundo analistas, o volume reduzido de negócios, reflexo dos feriados nos Estados Unidos e no Reino Unido, contribuiu para a baixa liquidez nos mercados da região.

Em Frankfurt, o DAX subiu 1,68%, aos 24.027,65 pontos. Já o CAC 40, em Paris, avançou 1,21%, aos 7.828,13 pontos. O FTSE MIB, de Milão, teve alta de 1,30%, aos 39.988,48 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 registrou alta de 0,57%, aos 7.372,78 pontos, enquanto o Ibex 35, de Madri, avançou 0,83%, aos 14.221,60 pontos. Os dados são preliminares.

Não houve negócios nesta segunda-feira em Londres, em razão do feriado bancário da Primavera. Nos EUA, os mercados também não operam em virtude do Memorial Day.

As ações do setor automotivo europeu, que haviam despencado mais de 3% na sexta-feira, avançaram nesta segunda-feira. As montadoras alemãs BMW e Mercedes-Benz subiram 2% cada, enquanto a Volkswagen disparou 2,48%.

Na sexta-feira, o presidente dos EUA havia ameaçado aplicar a tarifa fixa a partir de 1º de junho. No domingo, contudo, o republicano anunciou que decidiu adiar a medida até 9 de julho, após conversa telefônica com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Em postagem no X, no fim de semana, Von der Leyen afirmou que o bloco está pronto para avançar nas discussões com Washington de "forma rápida e decisiva".

O Commerzbank destacou, em nota, que os comentários de Trump lembram aos mercados o caráter imprevisível e, por vezes, contraditório de suas decisões. Para o banco, investidores já começam a redirecionar recursos para a Europa e a Ásia, diante do risco crescente de recessão nos Estados Unidos.

*Com informações da Dow Jones Newswires