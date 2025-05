Bicicleta ergométrica, esteira ou elíptico? Veja o que é melhor para você

Se a ideia é queimar calorias, melhorar o fôlego e ganhar resistência, esteira, bicicleta ergométrica e elíptico (ou transport) são ótimas opções. Esses três aparelhos são queridinhos de quem pratica exercícios aeróbicos e busca emagrecer, mas eles têm benefícios diferentes e desafios próprios, por isso é importante conhecer as vantagens e desvantagens de cada um antes de escolher.

1. Esteira

A esteira tem um amortecimento um pouco maior do que pisos como asfalto e concreto. Isso pode ajudar quem faz muitos treinos na semana e precisa poupar as articulações do impacto. No entanto, esse mesmo impacto pode ser negativo para quem está com sobrepeso ou já sofreu lesão na coluna, no quadril, nos joelhos e nos tornozelos, pois sobrecarrega as articulações.

O treino na esteira exige alguns cuidados. O primeiro deles é não ficar muito longe da barra de apoio. É importante ela estar acessível caso você perca o equilíbrio ou se sinta mal. Quem não está acostumado a usar o aparelho pode até fazer o exercício com as mãos na barra para ter mais segurança, só não se apoie sobre ela. Isso pode projetar o corpo para a frente e forçar a coluna e panturrilhas.

Se não for realizada da maneira correta, a corrida pode gerar lesões no quadril e nos joelhos, por isso é importante tomar cuidado.

Ao terminar o exercício, procure diminuir a velocidade do aparelho aos poucos e tome cuidado para descer dele, pois algumas pessoas costumam sentir tontura ao sair da esteira e pisar no chão.

Imagem: iStock

2. Bicicleta ergométrica

A bicicleta ergométrica é uma ótima opção para grávidas, pessoas sedentárias, com sobrepeso ou problemas nas articulações, pois o exercício é sem impacto e com baixo risco de queda.

Porém, para pedalar com conforto e evitar lesões, é importante ajustar o aparelho. O banco (selim) deve ficar na altura do osso do quadril. Isso é importante porque se ele estiver muito alto, o quadril é prejudicado, e se estiver muito baixo, são os joelhos que vão sofrer.

É importante ainda que, sentado, com o pedal lá embaixo, o joelho esteja quase esticado. A distância entre banco e guidão deve ser igual ao comprimento do seu antebraço. E lembre-se: mantenha sempre uma boa postura durante o treino.

Imagem: iStock

3. Elíptico

Por não causar impacto, o elíptico (ou transport) pode ser usado por qualquer pessoa apta a treinar. Uma grande vantagem é que ele nos leva a realizar movimentos que não fazemos rotineiramente, ativando músculos diferentes. Já o envolvimento dos braços na atividade contribui para o aumento da intensidade e do gasto calórico.

Ao treinar no elíptico é muito importante tomar cuidado com a postura e a angulação das articulações, principalmente do quadril e dos joelhos. Procure manter as pernas levemente flexionadas e evite balançar o corpo, pois isso pode provocar lesões. Projetar o corpo para frente, apoiando-se na tela da máquina, prejudica a postura e não é recomendado. Assim como fazer variações malucas, como realizar o exercício agachado para "recrutar ainda mais os glúteos" —para isso é melhor fazer agachamento na musculação.

Já executar o movimento ao contrário, levando os pés para trás ao invés de para frente, é uma boa. Desse modo, você acaba trabalhando os músculos antagonistas aos usados no modo convencional e faz um "treino mais completo". Por isso, o ideal é alternar os dois sentidos na hora da prática.

*Com informações de reportagem publicada em 22/06/2024