BC lança novo serviço com objetivo de evitar abertura de contas fraudulentas

SÃO PAULO (Reuters) - O Banco Central divulgou nesta segunda-feira as normas de um novo serviço que tem o objetivo de evitar a abertura de contas fraudulentas, com identidade falsa, ou a inclusão de um novo titular em contas conjuntas ou de novos responsáveis em contas de pessoas jurídicas.

De acordo com nota do BC, o novo serviço passará a ser oferecido a partir de dezembro de 2025.

Ele permitirá que as pessoas informem, de forma facultativa, a todo o Sistema Financeiro Nacional que não desejam abrir novas contas --corrente, de poupança ou de pagamento.

O sistema do BC possibilitará que a informação seja revertida, por tempo indeterminado ou não, conforme a vontade da pessoa e a qualquer momento.

O sistema mostrará as ativações e as desativações realizadas, bem como as consultas feitas por instituições financeiras sobre a possibilidade de abertura de novas contas.

As instituições financeiras deverão consultar obrigatoriamente a base de dados antes de concluírem o processo de abertura de novas contas.

(Por Camila Moreira)