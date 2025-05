Bancos centrais globais falam sobre novas e duras realidades econômicas em Tóquio

Por Leika Kihara

TÓQUIO (Reuters) - O Japão realiza nesta semana sua versão local do simpósio de Jackson Hole, promovido pelo Federal Reserve, e a reunião deste ano de banqueiros centrais em Tóquio, que não conta com as trilhas de escaladas e a vista do evento norte-americano, se concentrará neste ano em duas realidades incômodas: crescimento econômico em declínio e inflação persistente.

O Banco do Japão e seu centro de estudos afiliado organizam uma conferência anual de dois dias que começa na terça-feira e inclui acadêmicos e banqueiros centrais proeminentes dos Estados Unidos, Europa e Ásia.

Embora a maioria dos discursos seja de natureza acadêmica e fechada para a mídia, o tema deste ano aborda "Novos desafios para a política monetária", especificamente como os bancos centrais devem lidar com a inflação persistente, riscos econômicos negativos, mercados voláteis e tarifas dos EUA.

Esses ventos contrários conflitantes, em grande parte resultado das políticas do presidente dos EUA, Donald Trump, estão criando obstáculos para muitos bancos centrais, independentemente de estarem aumentando ou reduzindo as taxas de juros.

O Banco do Japão, por exemplo, continua no caminho certo para continuar a aumentar as taxas de juros e reduzir gradualmente suas compras de títulos, um contraste gritante com seus pares que estão cortando as taxas, mas os recentes acontecimentos globais levantaram dúvidas sobre o ritmo de tais movimentos.

"Embora o Banco do Japão possa ser forçado a ficar parado por um tempo, ele não precisa abandonar completamente os aumentos das taxas", disse Nobuyasu Atago, ex-funcionário da autoridade monetária japonesa. "Ele só precisa se comunicar de forma que, quando o ambiente parecer adequado, ele possa retomar os aumentos das taxas."

Autoridades do Federal Reserve, incluindo o presidente do Fed de Nova York, John Williams, do Banco Central Europeu, do Banco do Canadá e do Banco da Reserva da Austrália estão entre os participantes da conferência, que acontece na sede do Banco do Japão no centro de Tóquio.

Na reunião do ano passado, os participantes fizeram um balanço de sua experiência no combate às recessões econômicas, discutindo as lições aprendidas com o uso de várias ferramentas não convencionais de flexibilização monetária.

Eles também discutiram se o Japão -- um país atípico que manteve as taxas de juros ultrabaixas mesmo quando outros grandes bancos centrais aumentaram agressivamente -- poderia sair de décadas de deflação e baixa inflação com sinais de aumentos salariais sustentados.

Embora as preocupações deste ano estejam centradas nas desacelerações econômicas induzidas por tarifas comerciais, os tópicos das sessões da conferência indicam que os formuladores de política monetária ainda são sensíveis aos riscos de serem pegos por uma inflação persistente e muito alta.