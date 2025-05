Argentina oferecerá títulos denominados em peso com vencimento em 2030 a investidor estrangeiro

O Ministério da Fazenda da Argentina oferecerá aos investidores internacionais até US$ 1 bilhão em títulos com vencimento em maio de 2030 em leilão previsto para ocorrer na quarta-feira, 28, de acordo com comunicado publicado nesta segunda-feira.

"A Argentina volta a ter acesso a mercados internacionais para refinanciar o capital em moeda local. É algo que a grande maioria dos países fazem com normalidade, mas que para a Argentina não era possível, diante do descalabro econômico herdado", postou o ministro da Economia, Luis Caputo, no X.

A aceitação dos lances para o instrumento ofertado começará às 10h00 e terminará às 15h00 (horário local). A liquidação das propostas recebidas e aceitas ocorrerá em 4 de junho de 2025 (T+5). "A subscrição deverá ser realizada unicamente em dólares americanos, sendo utilizada a taxa de câmbio correspondente à comunicação "A" 3500 do Banco Central da República Argentina (doravante BCRA) de 27 de maio de 2025", informou o ministério.

O título terá uma cláusula de Put (opção de venda) em 2 anos, permitindo que o investidor desmobilize sua posição antes do vencimento. A taxa de juros nominal anual que o título acumulará será fixa e será determinada no processo de licitação. Os juros serão pagos em pesos semestralmente, vencendo-se em 30 de maio e 30 de novembro de cada ano até a data de vencimento.

Não haverá limite mínimo ou máximo de lance. Os investidores internacionais devem canalizar suas propostas por meio de entidades bancárias que utilizem para fins de liquidação.