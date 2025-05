Arábia Saudita e Kuwait descobrem novo campo de petróleo em área compartilhada

Os governos da Arábia Saudita e do Kuwait anunciaram que a Wafra Joint Operations (WJO) fez uma nova descoberta de petróleo no campo North Wafra Wara-Burgan, localizado a cerca de cinco quilômetros ao norte do campo de Wafra, uma área compartilhada entre os dois países.

"A descoberta é considerada altamente significativa, dado seu impacto positivo na posição de ambos os países como fornecedores globais de energia e em suas capacidades no setor de exploração e produção", menciona o comunicado conjunto publicado nesta segunda-feira, 26.

De acordo com a nota, o petróleo bruto fluiu do reservatório de Wara, no poço North Wafra Wara-Burgan-1, a uma vazão superior a 500 barris por dia.