Apple com desconto: iPhone 14 está por R$ 3.996; iPhone 15 sai a R$ 4.299

O Guia de Compras UOL encontrou o iPhone 15 e 14 com descontos hoje. Os smartphones da Apple se destacam com recursos avançados e qualidade nas câmeras —ambos os modelos estão com 10% de desconto em compras à vista na Amazon.

O iPhone 15 custa R$ 4.299 à vista —uma redução de 41% em relação ao valor de lançamento (R$ 7.299). Já o iPhone 14 está por R$ 3.996, valor que representa 47% de desconto em comparação ao seu preço de lançamento em 2022 (R$ 7.599). É possível optar pelo parcelamento dos produtos em até 12x sem juros, mas os preços aumentam para R$ 4.776,67 (iPhone 15) e R$ 4.440 (iPhone 14).

Para te ajudar a escolher o melhor modelo, destacamos a seguir as especificações sobre os iPhones e os principais motivos para investir em cada um:

O que tem de bom no iPhone 15?

iPhone 15 na cor rosa Imagem: Bruna Souza Cruz

Tela de 6,1 polegadas, com brilho máximo de 1.000 nits (unidade de medida referente ao brilho).

Com entrada USB-C, que permite o uso de carregadores que não sejam da Apple.

Possui a "Ilha dinâmica", recurso que aproveita a presença do entalhe no topo da tela para exibir notificações e executar comandos de alguns programas.

Câmera dupla traseira com até 48 MP, ou seja, tem maior definição do que a geração anterior e com três possibilidades de zoom. A câmera frontal é de 12 MP.

Modo Retrato "automático": ao detectar uma pessoa em primeiro plano, a câmera já desfoca o fundo. Se você desejar tirar o desfoque, é só ir nas configurações da foto.

Tem o Modo Cinematográfico em 4K, que permite alterar o foco entre o primeiro plano e o fundo de forma automática.

6 GB de memória RAM.

Processador A16 Bionic, lançado em 2022 e até então exclusivo do iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

Bateria de 3.349 mAh. Reprodução de streaming de vídeo direto até 16h, segundo a Apple.

O que tem de bom no iPhone 14?

iPhone 14 na cor azul Imagem: Marcella Duarte/UOL

Tela de 6,1 polegadas, com brilho máximo de 800 nits.

Tem a tradicional porta Lightning para recarga da bateria e transferência de dados. Com isso, somente o carregador da Apple vai funcionar, padrão que vinha desde o iPhone 5.

Não tem a Dynamic Island (Ilha Dinâmica). O entalhe é retangular e fica fixo no topo da tela.

Câmera traseira dupla: grande-angular e ultra-angular de 12 MP cada. O sensor é maior do que o do iPhone 13 e, por isso, consegue capturar mais luz, o que ajuda em registros em ambiente com pouca iluminação.

O zoom possui duas distâncias. O iPhone 15 tem uma a mais.

Também tem o Modo Cinematográfico em 4K.

Tem o Modo Ação, que permite estabilidade ao gravar vídeos com movimento.

6 GB de memória RAM.

Processador A15 Bionic, de 2021.

Bateria de 3.279 mAh. Reprodução de streaming de vídeo direto até 16h, segundo a Apple.

*Com informações de reportagem de Aurélio Araújo e texto publicado em 10/04/2024.

