Após conversa com líder da UE, Trump adia tarifas de 50% contra o bloco até 9 de julho

O presidente Donald Trump anunciou que está concedendo à União Europeia uma prorrogação das tarifas adicionais de 50% e adiou o prazo para 9 de julho. O anúncio de Trump foi feito na noite de domingo, após um telefonema com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Analistas acreditam que as tarifas de 50% são uma tática de negociação de Trump, que contribui para a escalada das já tensas relações comerciais entre a União Europeia e os Estados Unidos.

Letícia Fonseca-Sourander, correspondente da RFI em Bruxelas

O presidente americano, Donald Trump, escreveu no Truth Social que havia recebido um telefonema da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, solicitando uma extensão do prazo de 1º de junho para a tarifa de 50% nas importações do bloco.

"Concordei com a prorrogação para o dia 9 de julho de 2025. Foi um privilégio fazê-lo", ressaltou. Von der Leyen afirmou que eles tiveram uma "boa conversa", mas que a União Europeia precisaria até julho para negociar um acordo. "A Europa está pronta para avançar nas negociações de forma rápida e decisiva", escreveu na rede social X.

É possível que as negociações comerciais entre a UE e os EUA ganhem novo fôlego, mas, se não forem bem-sucedidas, o bloco europeu já sinalizou que pretende implementar contramedidas para compensar os prejuízos econômicos. Na semana passada, o comissário europeu do Comércio, Maros Sefcovic, disse que qualquer potencial acordo comercial entre Bruxelas e Washington deve ser baseado "no respeito e não em ameaças".

Mas, com Trump, nunca se sabe. A ameaça tarifária pode ser vista como uma manobra já que as negociações com Washington estão praticamente paralisadas. Segundo o jornal britânico Financial Times, os EUA estão pressionando a União Europeia a reduzir unilateralmente tarifas sobre produtos americanos, afirmando que, sem essas concessões, o bloco não avançará nas negociações nem evitará as tarifas "recíprocas" de 20%.

Caso as negociações comerciais com Washington fracassem, a Comissão Europeia planeja impor tarifas adicionais no valor de € 95 bilhões sobre uma lista de produtos importados dos EUA. Bruxelas também ressaltou que pretende abrir um processo na Organização Mundial do Comércio contra os Estados Unidos sobre as chamadas tarifas recíprocas, que, de acordo com o bloco, "violam as regras fundamentais da OMC".

Ritmo lento

No início da semana passada, a União Europeia enviou uma nova proposta a Washington para impulsionar as negociações comerciais com os EUA. Apesar de incluir temas de interesse dos negociadores americanos, a iniciativa parece não ter agradado à administração Trump. Além disso, o Wall Street Journal informou que assessores do republicano disseram que Trump está nervoso com o ritmo lento das negociações, provocado pelas diferentes prioridades dos Estados-membros do bloco.

Hoje, a União Europeia enfrenta taxas de 25% nas importações de aço, alumínio e carros dos EUA, além de tarifas "recíprocas" de 10% ? que aumentariam para 20% a partir de 8 de julho ? para quase todos os outros produtos. De acordo com a Eurostat, as trocas bilaterais transatlânticas atingiram € 865 bilhões no ano passado, o que representa um terço do comércio mundial.

Ofensiva protecionista

Impor tarifas alfandegárias mais altas foi uma das promessas de campanha de Trump, que aproveitou o fato de a legislação do país não exigir aprovação do Congresso para anunciá-las após sua posse. Nos EUA, o presidente tem carta branca para aplicar taxas em casos de "ameaça incomum e extraordinária" à segurança nacional, à política externa ou à economia do país.

A adoção de uma ofensiva protecionista com ameaças de barreiras alfandegárias para produtos estrangeiros faz parte da estratégia de Trump para reorganizar o sistema comercial global e trazer grandes indústrias de volta aos Estados Unidos. Além disso, o republicano quer reequilibrar acordos comerciais que considera injustos e proteger empregos no país.

Para Trump, os EUA registraram um déficit comercial de US$ 235 bilhões com a UE em 2024, o que explica sua motivação em ameaçar o bloco com tarifas.

O tarifaço de Donald Trump à União Europeia tem sido mais agressivo do que o esperado, com 25% de tarifas adicionais para aço, alumínio e automóveis. O restante dos bens exportados pelo bloco para os EUA ? principalmente produtos farmacêuticos e químicos, chips de computador e semicondutores ? sofreria taxas de 20% a partir de abril, mas essas foram reduzidas pela metade durante uma pausa de 90 dias, para abrir espaço para as negociações.