Após ameaça a Rebelo, Moraes avisa: testemunhas não devem interpretar fatos

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), fez um alerta no início dos depoimentos de hoje na ação penal sobre golpe de Estado. Ele pediu para as testemunhas não darem sua interpretação sobre os fatos. Na semana passada, ele ameaçou prender o ex-ministro Aldo Rebelo na sessão.

O que aconteceu

Moraes é relator da ação. Ele conduz os depoimentos no STF. Hoje falam testemunhas de defesa do general Augusto Heleno, que foi chefe do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) durante o governo de Jair Bolsonaro (PL). Ele também virou réu por tentativa de golpe para tentar manter o ex-presidente no poder após derrota para Lula em 2022.

Testemunhas não devem dar suas interpretações pessoais. Eu acho que, para evitarmos a necessidade de interrupções, solicito tanto à PGR quanto às defesas que permaneçamos na análise dos fatos.

Alexandre de Moraes, ministro do STF

PGR deixou vazar palavrão no microfone. Paulo Gonet, procurador-geral da República, sem perceber que o microfone estava aberto, afirmou que havia feito "cagada" na pergunta.

Gonet fez pergunta opinativa, criticou defesa. Ele perguntou se Rebelo acreditava que, sem adesão do Exército, a Marinha teria condições de promover condições de ruptura de normalidade institucional. A defesa de Garnier reclamou que aquela seria uma pergunta opinativa, baseando-se em uma repreensão de Moraes contra ele que ocorrera momentos antes, por uma pergunta semelhante.

O ministro, então, solicitou que o procurador refizesse o questionamento. Pensando ter o microfone silenciado, o áudio de Gonet escapou. "Fiz uma cagada", afirmou o procurador.

A ameaça a Aldo Rebelo

Moraes ameaçou Rebelo após ele responder a um questionamento do ministro. Aldo Rebelo, ex-ministro de Defesa durante o governo de Dilma Rousseff (PT), foi chamado como testemunha de defesa do ex-comandante da Marinha Almir Garnier na sexta passada.

Rebelo tentou minimizar atuação de Garnier. Ele falava sobre o uso de "forças de expressão" em referência à frase que teria sido dita por Garnier ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na reunião com os comandantes das Forças Armadas em novembro de 2022.

Garnier falou em "colocar as tropas à disposição", o que é um dos principais pontos da denúncia contra Bolsonaro. Ex-comandantes do Exército e da FAB (Força Aérea Brasileira) afirmaram que ele foi o único dos chefes das Forças Armadas a sinalizar apoio ao plano golpista. A defesa dele tenta contestar essa versão.

Rebelo foi interrompido por Moraes. O ministro questionou se ele havia presenciado a reunião dos comandantes militares com Bolsonaro. Ele negou. Moraes mandou que ele tratasse apenas dos fatos.

Na sequência, Rebelo respondeu que não admitiria censura. Moraes mandou que ele se comportasse, caso contrário, "seria preso por desacato". Após o diálogo tenso, a defesa de Almir Garnier retomou os questionamentos e não voltou mais para a discussão sobre a expressão.

Rebelo diz esperar pedido de desculpa. "Acho que [Moraes] deveria pedir desculpas", disse no sábado ao UOL. "Talvez, não quisesse fazer isso na hora, mas pode fazer depois", completou. Aldo Rebelo está em Santarém (PA), onde participou de uma palestra. "Na verdade, o que houve ali foi uma tentativa de intimidação de testemunha", comentou Rebelo ao UOL. "O juiz pode desconhecer o depoimento, pode não considerar. Agora, como agiu, pressionar testemunha, não."