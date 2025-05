Aldo Rebelo rebate ameaça de Moraes: 'Disse que não admitia censura'

O ex-ministro da Defesa Aldo Rebelo rebateu a fala do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, que ameaçou prendê-lo por desacato na semana passada. A declaração do político ocorreu durante entrevista concedida ao UOL News, do Canal UOL.

[Moraes] Fez uma pergunta que já era, de certa forma, uma provocação. Perguntou se eu estava presente à reunião. É claro que ele sabia que eu não estava presente. É claro que a pergunta do ministro já era uma forma de constrangimento.

Eu disse que não estava presente. E ele disse, então, o senhor não pode fazer uma interpretação da frase do comandante da Marinha.

Eu respondi ao ministro que a interpretação da língua portuguesa era minha e que eu não admitia censura, imaginando que todos ali naquela sala também não admitiam. Eu faço parte de uma geração que lutou contra a censura. Aldo Rebelo, ex-ministro da Defesa

Rebelo foi chamado como testemunha de defesa do ex-comandante da Marinha Almir Garnier. Ele falava sobre o uso de "forças de expressão" em referência à frase que teria sido dita pelo comandante ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em uma reunião com os comandantes das Forças Armadas em novembro de 2022.

O ex-ministro minimizou a atuação do almirante Garnier, mas foi interrompido logo depois por Moraes. O ministro questionou se ele havia presenciado a reunião dos comandantes militares com Bolsonaro. Ele negou. Moraes mandou que ele tratasse apenas dos fatos.

Na sequência, houve um desentendimento entre os dois: Rebelo respondeu que não admitiria censura. Moraes então mandou que ele se comportasse, caso contrário, "seria preso por desacato".

Ao Canal UOL, Rebelo disse ter lutado contra censura no regime militar e espera um pedido de desculpas do ministro do STF.

O que eu tenho a dizer é que, de fato, espero um pedido de desculpas. Por quê? Porque eu creio que o ministro Alexandre de Moraes exerceu, de certa forma, um constrangimento sobre a testemunha voluntária, que prestava o depoimento porque conhecia como meu assessor militar o ex-comandante da Marinha.

Eu fui forjado na luta em defesa da liberdade de imprensa e de expressão. Mas aí eu fui advertido pelo ministro que poderia ser preso por desacato, sem ter cometido nenhum tipo de desacato.

Eu apenas disse o que era óbvio, e que acho que reúne as opiniões as mais diversas de ser contra a censura e de ter a liberdade de fazer a interpretação dessa fala do então comandante da Marinha, que foi interpretada como um apoio ao golpe de Estado. Aldo Rebelo, ex-ministro da Defesa

Rebelo: 'E quem disse que eu estou num campo mais à direita?'

O político —que foi ministro de Lula e Dilma Rousseff, do PT,— também foi questionado sobre o seu suposto alinhamento à direita.

E quem disse que eu estou num campo mais à direita? Quando eu fui ministro da Defesa, eu estava no PCdoB. Eu sempre defendi a posição do nacionalismo. Eu fui nacionalista. Acho, aliás, que por isso a presidente Dilma fez a indicação para o Ministério da Defesa.

Aliás, no primeiro governo do presidente Lula, quando eu fui ministro, fui líder do governo, fui presidente da Câmara, você sabe quem foi a Granja do Torto pedir a minha indicação ao presidente Lula para o Ministério da Defesa? O então deputado Jair Bolsonaro. Ele foi à Granja do Torto.

Portanto, as minhas opiniões sobre esse tema, das Forças Armadas, do nacionalismo, como também dos direitos sociais, da defesa da democracia, da liberdade contra a censura, eu trago desde os meus tempos de estudante. Nunca mudei de opinião e com elas permaneço até hoje, independentemente da minha filiação partidária. Aldo Rebelo, ex-ministro da Defesa

Sakamoto: Trump não vai aplicar sanções a Moraes só para agradar Bolsonaro

No UOL News, o colunista Leonardo Sakamoto afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não deve aplicar sanções ao ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), só para agradar ao aliado e ex-presidente Bolsonaro.

Os Estados Unidos só sancionariam o Brasil se fosse do interesse deles. Os americanos não vão fazer isso só porque é do interesse da família Bolsonaro. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Na semana passada, o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou que o ministro do STF pode sofrer sanções nos EUA. Foi a primeira vez que o governo Trump citou uma possível punição contra Moraes.

O descontentamento com decisões do ministro (principalmente contra políticos e bolsonaristas) motivou apelos por sanções internacionais nos EUA, com base em uma lei americana. A Lei Magnitsky ganhou destaque no debate público após ser apontada por críticos de Alexandre de Moraes como possível base legal para sanções contra o ministro nos EUA.

Nos bastidores, o governo Lula (PT) já se prepara para reagir a uma eventual sanção contra o magistrado como uma "ingerência externa" em temas domésticos brasileiros e um ataque contra a soberania do país, e não apenas como um ato contra um ministro do STF, segundo apurou o colunista do UOL Jamil Chade.

Josias: Eduardo posa como herói de resistência com pedido da PGR

Ainda durante o UOL News, o colunista Josias de Souza disse que o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que vive estadia temporária nos Estados Unidos, irá posar como "herói de resistência" com o pedido feito hoje pela PGR (Procuradoria-Geral da República).

O Eduardo Bolsonaro está conseguindo o que queria, a visibilidade nas redes sociais, está posando de herói da resistência do bolsonarismo. Isso ele está conseguindo. Agora quem procura encrenca, acaba achando. Josias de Souza, colunista do UOL

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, pediu ao STF (Supremo Tribunal Federal) que autorize a abertura de inquérito contra o parlamentar e filho 02 do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Na ação, Gonet pede a investigação da atuação de Eduardo nos Estados Unidos. No documento, o procurador-geral afirma que há indícios de que o parlamentar estaria cometendo os crimes de obstrução contra investigações, coação no curso do processo e atentado à soberania do Brasil.

Mas, neste procedimento que a PGR faz, há um subproduto dessa movimentação do Eduardo Bolsonaro que mostra que longe de ajudar o seu pai, como parece ser a pretensão dele, o deputado complica a vida do pai. Isso porque há um pedido para que o Supremo autorize a tomada do depoimento do próprio Jair Bolsonaro para esclarecer os episódios. Josias de Souza, colunista do UOL

Em março, o ex-presidente afirmou que bancaria os custos do filho nos Estados Unidos. O político voltou a reafirmar as declarações em entrevista ao UOL na semana passada. Agora, o conservador deve ser chamado para explicar como está financiando os custos do filho.

Na ocasião, ao anunciar a sua licença, Eduardo afirmou que continuaria no país para buscar punições contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF.

