Alckmin diz que País tem cultura de desperdício: 'É fundamental ajuste, ajuste e ajuste'

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou nesta segunda-feira, 26, que o Brasil tem uma "cultura de desperdício", sendo necessário constante atenção do lado fiscal. "É fundamental ajuste, ajuste, ajuste. Eu, quando entrei na prefeitura de Pindamonhangaba, disse: 'fecha todas as torneiras, principalmente gasto corrente'. Reduzir o que puder para você ter o mínimo de capacidade de investimentos", comparou, ao falar da competitividade do Brasil em relação a outras potências econômicas.

A Instituição Fiscal Independente (IFI), ligada ao Senado, apontou na semana passada que, sem medidas adicionais de ajuste, o arcabouço fiscal será colocado à prova nos próximos anos.

O relatório divulgado aponta para um aumento de 1,4% do PIB em 2023 para 1,7% em 2024 do déficit estrutural, sinalizando uma tendência de piora nas contas públicas nos próximos anos, ainda que o déficit convencional tenha caído.