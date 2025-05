Ações europeias se recuperam após Trump adiar tarifas da UE por esperança de acordo

Por Nikhil Sharma e Purvi Agarwal

(Reuters) - As ações europeias avançaram nesta segunda-feira, começando a semana com uma nota positiva e recuperando-se das perdas da sessão anterior, com mercados respirando aliviados depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, adiou sua ameaça de impor uma tarifa de 50% sobre a região.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,99%, a 550,50 pontos, depois de ter perdido 0,9% na sexta-feira, quando Trump inesperadamente exigiu tarifas acentuadas sobre produtos da União Europeia, dizendo que as negociações com a região não estavam avançando com rapidez suficiente.

No domingo, Trump prorrogou o prazo para as tarifas de 1º de junho para 9 de julho depois que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que o bloco de 27 países precisa de mais tempo para chegar a um acordo.

O índice de automóveis e peças, sensível a pressões relacionadas a tarifas, liderou a alta mais ampla, avançando 1,8%. No entanto, os ganhos foram limitados por uma queda de 3,3% na Porsche.

Empresas de defesa estiveram entre os maiores impulsos do STOXX 600, com Rheinmetall e Leonardo ganhando mais de 3% cada e o setor aeroespacial e de defesa avançando 1,7%.

As ações também elevaram o setor de bens e serviços industriais em 1,5%.

Os papéis do setor de luxo, altamente expostos ao mercado dos EUA, também tiveram ganhos. As ações da Kering, LVMH e Richemont subiram cerca de 1% cada, assim como o setor mais amplo.

"Embora mais tempo para as negociações entre a UE e os EUA seja uma boa notícia, a velocidade da recuperação das ações sugere que investidores podem ter se tornado otimistas demais quanto ao caminho das discussões comerciais", disse Mark Haefele, diretor de investimentos do UBS Global Wealth Management.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 1,68%, a 24.027,65 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 1,21%, a 7.828,13 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 1,30%, a 39.988,48 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,83%, a 14.221,60 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,57%, a 7.372,78 pontos.