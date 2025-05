Ações de China e Hong recuam pressionadas pelo setor automotivo e fornecedores da Apple

HONG KONG (Reuters) - As ações da China e de Hong Kong recuaram nesta segunda-feira, com o setor automotivo em queda devido a preocupações com a guerra de preços e os fornecedores da Apple caindo diante de possíveis tarifas dos Estados Unidos.

No fechamento, o índice de Xangai teve queda de 0,05%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,57%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 1,35%.

As montadoras de automóveis caíram, pesando sobre os mercados onshore e offshore, depois que a BYD reduziu os preços de alguns de seus modelos para estimular as vendas, à medida que a concorrência esquenta. Suas ações listadas em Hong Kong caíram 5,9%, enquanto a rival Geely Auto teve queda de 9,5%.

O índice CSI All Share Automobiles perdeu 2,9%, a maior queda em um único dia em cinco semanas, enquanto o índice Hang Seng Automobile caiu 4,9%.

"Os cortes de preços podem exercer alguma pressão de curto prazo sobre os lucros", disseram analistas da Sinolink Securities em uma nota. "Isso deixou os investidores preocupados com a lucratividade, e o setor provavelmente entrará em uma correção."

As ações de fornecedores da Apple também perderam terreno depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou impor tarifas sobre iPhones importados. A montadora de iPhone Luxshare perdeu 0,2%.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 1,00%, a 37.531 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 1,35%, a 23.282 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,05%, a 3.346 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,57%, a 3.860 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 2,02%, a 2.644 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,53%, a 21.536 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,18%, a 3.875 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 ficou estável, a 8.361 pontos.

(Reportagem de Jiaxing Li em Hong Kong)