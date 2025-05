Acerbi volta à seleção da Itália para jogos das eliminatórias europeias

O técnico da seleção da Itália, Luciano Spalletti, convocou pela primeira vez o zagueiro Diego Coppola e trouxe de volta o veterano Francesco Acerbi para os jogos de junho contra Noruega e Moldávia pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

A lista publicada nesta segunda-feira pela Federação Italiana de Futebol (FIGC) inclui 27 nomes, entre eles o de Coppola, de 21 anos, jogador do Verona.

O jovem, que já defendeu as seleções italianas de base, poderá formar a defesa com Acerbi (34 jogos pela 'Azzurra'), que não era convocado desde março de 2024.

Fora Coppola e Acerbi, a lista de Spaletti não apresenta surpresas, com Mateo Retegui (Atalanta) e Moise Kean (Fiorentina), os dois artilheiros da Serie A, liderando o ataque.

A Itália, que não disputou as duas últimas Copas do Mundo, começa sua campanha nas eliminatórias com uma complicada visita a Oslo no dia 6 de junho, contra a Noruega, sua principal rival no Grupo I.

Os noruegueses lideram a chave com seis pontos em dois jogos, depois de terem vencido Israel (4 a 2) e Moldávia (5 a 0).

Três dias depois, a 'Azzurra' receberá a Moldávia em Reggio Emilia (norte).

-- Lista de convocados da seleção da Itália:

Goleiros: Gianluigi Donnarumma (PSG/FRA), Alex Meret (Napoli/ITA), Guglielmo Vicario (Tottenham/ING).

Defensores: Francesco Acerbi (Inter de Milão/ITA), Alessandro Bastoni (Inter de Milão/ITA), Alessandro Buongiorno (Napoli/ITA), Andrea Cambiaso (Juventus/ITA), Diego Coppola (Verona/ITA), Giovanni Di Lorenzo (Napoli/ITA), Federico Dimarco (Inter de Milão/ITA), Matteo Gabbia (Milan/ITA), Federico Gatti (Juventus/ITA), Destiny Udogie (Tottenham/ING), Davide Zappacosta (Atalanta/ITA).

Meio-campistas: Nicolò Barella (Inter de Milão/ITA), Cesare Casadei (Torino/ITA), Davide Frattesi (Inter de Milão/ITA), Manuel Locatelli (Juventus/ITA), Samuele Ricci (Torino/ITA), Nicolò Rovella (Lazio/ITA), Sandro Tonali (Newcastle/ING).

Atacantes: Moise Kean (Fiorentina/ITA), Lorenzo Lucca (Udinese/ITA), Daniel Maldini (Atalanta/ITA), Riccardo Orsolini (Bologna/ITA), Giacomo Raspadori (Napoli/ITA), Mateo Retegui (Atalanta/ITA).

