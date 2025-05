Abin criou gabinete no Planalto com linha direta com Bolsonaro, diz agente

O agente Cristian Schneider, da Abin (Agência Brasileira de Inteligência), disse em depoimento no STF (Supremo Tribunal Federal) que, sob o comando de Alexandre Ramagem, a agência criou um gabinete no Palácio do Planalto que não passava pelo GSI (Gabinete de Segurança Institucional), ao qual era subordinado, e tinha linha direta com o então presidente, Jair Bolsonaro (PL).

O que aconteceu

Agente disse ter sido montado um canal direto pela primeira vez. "Pela minha experiência profissional, a primeira vez onde a Abin teve salas no Palácio do Planalto foi no último governo, no caso governo Bolsonaro."

Situação continuou mesmo após saída de Ramagem, apontou. "No caso de Ramagem quanto de seu sucessor, Vitor Felismino Carneiro, não foram escolhas do general Heleno, foram escolhas do presidente da República. Tinham contato direto com presidente, não precisavam passar pelo ministro."

A PGR acusa a Abin de montar estrutura paralela no governo Bolsonaro. Segundo a denúncia, o grupo atuava na produção e difusão de dossiês para atacar inimigos de Bolsonaro e endossar teses e discursos contra o sistema eleitoral.

Ele disse que a Abin não estava preocupada com as urnas eletrônicas. Segundo ele, a agência não atuava na vulnerabilidade de urnas. "Nosso trabalho era identificar obstáculos que poderiam ocorrer de eventos críticos, por exemplo, uma obstrução de estrada, protestos que pudessem levar a uma obstrução. São exemplos criticos que poderiam interferir ao bom andamento do processo eleitoral como um todo."

O agente atua há cerca de 30 anos como oficial de inteligência. Ele foi coordenador-geral de Relações Institucionais e Comunicação da Abin. Segundo o agente, a sala funcionava no segundo andar do palácio. De acordo com Schneider, Ramagem por vezes passava dias no Palácio discutindo assuntos da agência e também despachando com o presidente Bolsonaro.

Sala no Palácio funcionava de forma concomitante ao gabinete original do diretor. Este fica na sede da Abin.