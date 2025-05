Voo para Lisboa é cancelado, após TAP não embarcar cão de criança autista

Do UOL, em Brasília

Um voo da TAP que viajaria do Rio de Janeiro a Lisboa foi cancelado na tarde de ontem, após a companhia aérea se recusar, pela segunda vez, a transportar um cão de serviço de uma criança autista.

O que aconteceu

A família da criança se mudou para Portugal em 8 de abril. Na ocasião, tentou levar o labrador Teddy, mas não conseguiu, pois a companhia aérea se recusou a embarcar o cachorro.

O pai da criança entrou com uma ação na Justiça, relatando o que havia ocorrido. No processo, ele contou que a "separação forçada" entre a filha e o cão "resultou em prejuízos emocionais significativos para ambos".

A Justiça decidiu, em 23 de abril, que a TAP deveria transportar o cachorro. O juiz Alberto Republicano de Macedo Júnior, da 5ª Vara Cível da Comarca de Niterói, narrou que a companhia havia barrado a viagem de Teddy na cabine, mesmo com a família tendo apresentado toda a documentação exigida.

Voo para Lisboa cancelado no Galeão Imagem: Reprodução

O magistrado afirmou que a família cumpriu as exigências para o voo do animal. Segundo Macedo Júnior, "todos os requisitos administrativos e sanitários" de treinamento e certificação internacional do cão foram respeitados pela família. "Há laudos médicos comprovando a condição clínica" da criança, escreveu.

Na decisão de abril, o juiz afirmou que a decisão da TAP era "indevida e abusiva". Não havia, disse o magistrado, "qualquer evidência de que ainda persistia alguma irregularidade a impedir o embarque do animal".

Macedo Junior ordenou também que a TAP emitisse uma passagem de ida e volta, em classe executiva, para Hayanne Grangeiro, irmã da criança, levar o animal a Lisboa. Também mandou que um oficial de justiça acompanhasse a irmã na nova tentativa de embarque.

A advogada Fernanda Lontra Costa, que representa a família, contou ao UOL que a companhia não deu os bilhetes. Segundo ela, a família acabou comprando as novas passagens.

Pela segunda vez, contudo, a TAP se recusou a embarcar o cachorro. A advogada contou que Hayanne e Teddy ficaram no aeroporto do Galeão até as 23h de ontem, esperando o embarque que não ocorreu.

O diz a TAP

Segundo o jornal O Globo, o diretor da TAP para o Brasil, Carlos Antunes, declarou que o animal de 35 kg é considerado um cão de suporte emocional, mas não estava acompanhando o deficiente e nem possuía um certificado de um emissor validado pela aérea. A advogada da família declarou que o Certificado Veterinário Internacional do cão Teddy vence hoje. A reportagem tentou contato com a TAP, a Polícia Federal e a Infraero. O espaço está aberto para manifestação.

A empresa RioGaleão, que administra o terminal, confirmou o cancelamento do voo. Declarou que demais informações deveriam ser obtidas com a companhia aérea.