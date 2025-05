Ucrânia e Rússia realizam troca de prisioneiros; UE pede "forte pressão internacional" contra Moscou

A Rússia e a Ucrânia trocaram 303 prisioneiros de guerra neste domingo (25), na terceira e última fase de um acordo sobre uma troca de 1.000 prisioneiros acertado durante as negociações diretas entre os dois países, realizadas em Istambul, há cerca de dez dias. A União Europeia (UE) pediu pressão internacional contra Moscou.

"Conforme os acordos russo-ucranianos concluídos no dia 16 maio em Istambul, no período de 23 a 25 de maio, as duas partes realizaram a troca de 1.000 pessoas por 1.000 pessoas", escreveu o Ministério da Defesa da Rússia.

No Telegram, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky confirmou o retorno à Ucrânia de 303 soldados e civis que estavam detidos pelos russos. "Hoje, os guerreiros das nossas Forças Armadas, da Guarda Nacional, Patrulha de Fronteira e Serviço de veículos especiais de transporte estadual estão voltando para casa", disse ele.

A troca de prisioneiros, a mais importante desde o início da guerra em fevereiro de 2022, é o único resultado concreto das discussões diretas entre os dois países realizadas na Turquia.

Uma fonte ucraniana acusa a delegação russa de ter apresentado exigências inaceitáveis ??para a conclusão de um cessar-fogo, enquanto o lado russo disse estar "satisfeito" e pronto para manter contato.

Ataques continuam

Poucas horas antes da conclusão dessa grande troca de prisioneiros entre os dois países, a Ucrânia sofreu novos ataques aéreos neste domingo, que deixaram pelo menos 12 mortos. Em Moscou, os drones ucranianos provocaram o fechamento temporário de alguns aeroportos.

Esta foi a segunda noite consecutiva de ataques em larga escala direcionados principalmente contra Kiev, capital da Ucrânia.

A Força Aérea ucraniana afirmou, neste domingo, ter derrubado 45 mísseis e 266 drones russos na "maioria das regiões" do país. "Ataques aéreos inimigos foram relatados em 22 locais e quedas de partes de mísseis e drones derrubados em 15 locais", afirmou o Exército no Telegram.

Yuriy Ignat, porta-voz da Força Aérea, informou que a Rússia lançou 298 drones, o que representa o "maior número" em um dia desde o início da guerra. "Sem uma pressão realmente forte sobre as autoridades russas, a brutalidade não pode ser detida. As sanções certamente ajudarão", reagiu o presidente ucraniano, Volodymir Zelensky, que pediu ações contra "as fragilidades da economia russa".

Após os ataques, a chefe da política externa da União Europeia, Kaja Kallas, pediu que "uma forte pressão internacional" fosse aplicada contra Moscou.

Com AFP)