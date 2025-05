Trump considera negociações nucleares com Irã 'muito boas' 

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, considerou neste domingo (25) que as negociações sobre o programa nuclear do Irã têm sido "muito, muito boas", ao longo da quinta rodada mediada por Omã.

"Tivemos alguns avanços verdadeiros, avanços importantes", declarou Trump à imprensa antes de embarcar no avião presidencial Air Force One no aeroporto de Morristown, em Nova Jersey.

"Acho que podemos ter boas notícias de parte do Irã", acrescentou, ao se referir às conversas iniciadas em abril que concluíram sua quinta rodada neste fim de semana em Roma.

Essas aproximações são as de mais alto nível entre os dois países desde que os Estados Unidos abandonaram um acordo prévio em 2018, no primeiro mandato do magnata.

Desde que voltou à Casa Branca em janeiro, Trump retomou sua campanha de "máxima pressão" sobre o Irã, apoiando as conversas, mas ameaçando tomar ações miliares se a diplomacia falhar.

O Irã busca um novo acordo que alivie as sanções internacionais contra si, que derrubaram sua economia.

Ao término da última rodada, o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, declarou que "as negociações são mais complicadas para serem resolvidas em duas ou três reuniões".

O ministro das Relações Exteriores de Omã, Badr al Busaidi, disse, por sua vez, na rede social X, que houve "alguns avanços, mas sem resultados conclusivos" e acrescentou que os temas pendentes devem ser esclarecidos nos próximos dias.

nl/des/cjc/nn/rpr

© Agence France-Presse