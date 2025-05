Trump confirma extensão de pausa em tarifas à UE até 9 de julho

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo (25) que estenderá a pausa em suas tarifas sobre a União Europeia até 9 de julho, enquanto as negociações comerciais continuam.

Falando aos repórteres antes de embarcar no avião presidencial Air Force One, Trump indicou que teve "uma conversa muito agradável" com a presidente de Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e que atenderia a seu pedido de extensão do prazo original de 1º de junho.

O dirigente se mostrou confiante de que os negociadores "se reunirão em breve" para tentar resolver a questão.

