Thiago Monteiro perde na estreia e é eliminado em Roland-Garros

O tenista cearense caiu logo na primeira rodada, ao ser derrotado pelo tcheco Vit Kropiva por 3 a 2 (6/4, 6/3 e 4/6, 6/7 e 6/1). Apesar do incentivo da torcida presente para prestigiar o primeiro brasileiro em quadra no quadro principal de Roland-Garros, Thiago Monteiro mais uma vez não conseguiu passar da estreia.

Elcio Ramalho, de Roland-Garros

No seu primeiro confronto com o tcheco, Monteiro teve um início difícil, perdendo os dois primeiros sets, sem nunca conseguir ameaçar o domínio do adversário. "Eu esperava um jogo duro, ele foi mais sólido e começou mais solto do que eu. Os dois primeiros sets deram uma boa margem para ele no decorrer do jogo", afirmou.

No terceiro set, Thiago saiu atrás, mas conseguiu a reação. Após empatar o duelo em 4/4, virou o jogo e fechou em 6/4, alimentando suas esperanças.

"No terceiro set, passei a sacar melhor, a impor mais o volume de jogo agressivo, eliminando um pouco mais os erros também", explicou.

No set seguinte, Thiago levou a disputa para o tie break e novamente conseguiu reverter o placar desfavorável salvando três matchs points antes de fechar o set com 7/6 (8-6). "Cada game era uma batalha, me mantive positivo mentalmente, buscando as soluções e acreditando que as coisas podiam se encaixar um pouco mais para mim", justificou.

Virada não aconteceu

No quinto e decisivo set, o brasileiro, atual 131 do ranking mundial, sentiu a quebra de saque no início e não conseguiu se recuperar e ter forças para nova virada, perdendo facilmente em 6/1, dando adeus ao torneio francês.

"Após o break, ele se sentiu mais solto de novo, entrando bem nos pontos, tornando mais difícil o que eu vinha fazendo antes. Ele teve todos os méritos, subiu o nível e mereceu a vitória", afirmou o tenista brasileiro que teve a sua melhor participação no saibro parisiense em 2020, quando chegou à terceira rodada.

Thiago Monteiro volta ao Brasil nos próximos dias para retornar aos treinamentos e decidir com sua equipe os torneios que pretende participar antes de encarar o desafio de voltar a disputar Wimbledon, o terceiro Grand Slam da temporada.

Homenagem a Nadal

Esta tarde, na quadra principal Philippe-Chatrier, uma em homenagem a Rafael Nadal, 14 vezes campeão de Roland-Garros, reuniu milhares de torcedores, familiares e seus principais rivais durante a carreira. "Vocês me fizeram sentir como mais um francês. Minhas lembranças sempre estarão conectadas com esse lugar e com esse povo", agradeceu o jogador espanhol. "O que vivemos nem sempre foi fácil, mas sem dúvida, valeu a pena", disse Nadal, ao se despedir.

Leia tambémTorneio de Roland-Garros começa em Paris com brasileiro no saibro e homenagem a Rafael Nadal