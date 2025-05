Samir Xaud é eleito o novo presidente da CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) elegeu neste domingo (25) seu novo presidente, Samir Xaud, após a recente destituição de Ednaldo Rodrigues e na véspera da chegada do técnico italiano Carlo Ancelotti para comandar a Seleção.

Xaud, um médico de 41 anos com pouca experiência no mundo do futebol, foi eleito depois de se apresentar como candidato único.

O dirigente chega ao cargo apesar da oposição de 21 clubes, entre os quais estão Flamengo e Corinthians, que boicotaram sua candidatura, lançada após a queda de Ednaldo, há dez dias.

Edinaldo Rodrigues foi destituído pela Justiça por suspeitas de irregularidades no acordo que o ratificou no poder, poucos dias depois de ter anunciado a contratação de Ancelotti.

"A imagem da CBF tem sido associada por muito tempo à desconfiança e distanciamento: isso vai mudar", prometeu Xaud neste domingo, depois de ter sido eleito para ocupar o cargo até 2029, em uma assembleia geral realizada na sede da entidade, no Rio de Janeiro.

Xaud é filho do presidente da Federação Roraimense de Futebol, Zeca Xaud, a quem se preparava para suceder antes de lançar sua candidatura à CBF.

O novo presidente obteve apoio de 25 das 27 federações estaduais e de dez clubes da primeira e segunda divisões.

Mas 21 clubes questionaram o processo eleitoral e não foram votar e pediram uma reforma para que tenham mais poderes em relação às federações.

A primeira missão de Xaud será receber Ancelotti na segunda-feira, que em seu primeiro dia à frente da Seleção anunciará a lista de convocados para os jogos contra Equador e Paraguai, em junho, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Em declarações à imprensa antes de sua eleição, o dirigente disse que o italiano é o "melhor técnico do mundo" e prometeu "autonomia" ao seu trabalho, "sem interferência externa".

