Sabalenka atropela russa em 1 hora na estreia em Roland Garros

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número 1 do mundo, estreou no torneio de Roland Garros neste domingo (25) vencendo com autoridade a russa Kamilla Rakhimova (N.78ª).

Sabalenka fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-1 e 6-0, em apenas uma hora na quadra Philippe Chatrier.

A bielorrussa 27 anos vai enfrentar na segunda rodada a suíça Jil Teichmann (N.97), que bateu a italiana Lucrezia Stefanini (N.153).

Campeã do WTA 1000 de Madri no início de maio e quadrifinalista em Roma, Sabalenka é uma das grandes favoritas ao título no saibro parisiense, onde nunca passou da semifinal.

Em 2024, foi eliminada nas quartas pela russa Mirra Andreeva em um jogo que disputou sofrendo com uma gastroenterite.

Contra Rakhimova, Sabalenka não correu risco em nenhum momento da partida e não deu chances à adversária, com 30 'winners' e cinco aces.

