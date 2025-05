Rússia e Ucrânia finalizam maior troca de prisioneiros

MOSCOU/KIEV (Reuters) - A Rússia e a Ucrânia concluíram a troca de 1.000 prisioneiros cada neste domingo, segundo o Ministério da Defesa russo e o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy, na maior troca desse tipo desde o início da guerra há três anos.

A troca de três dias começou na sexta-feira e envolveu principalmente prisioneiros de guerra, juntamente com 120 civis, cada. Neste domingo, os dois lados trocaram 303 prisioneiros.

"Hoje, os guerreiros de nossas Forças Armadas, da Guarda Nacional, do Serviço Estatal de Guarda de Fronteiras e do Serviço Estatal de Transporte Especial estão voltando para casa", escreveu Zelenskiy no aplicativo Telegram.

A troca foi o único passo concreto em direção à paz que emergiu das primeiras conversas diretas entre os lados em mais de três anos, em 16 de maio, quando eles não conseguiram chegar a um acordo sobre um cessar-fogo.

A Ucrânia, os Estados Unidos e outros países ocidentais pediram a suspensão dos combates por 30 dias, sem condições prévias, para permitir discussões de paz.

Acredita-se que centenas de milhares de soldados de ambos os lados tenham sido feridos ou mortos no conflito mais mortal da Europa desde a Segunda Guerra Mundial, embora nenhum dos lados publique números precisos de vítimas.

Dezenas de milhares de civis ucranianos também morreram quando as forças russas sitiaram e bombardearam cidades ucranianas.

Na sexta-feira, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que, assim que a troca fosse concluída, o país estaria pronta para apresentar à Ucrânia uma proposta preliminar para um acordo de paz de longo prazo.

