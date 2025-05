Roland-Garros homenageia Rafael Nadal, o maior vencedor da história do torneio

A homenagem aconteceu neste domingo (25) na quadra principal do torneio, onde o tenista espanhol se consagrou com 14 títulos conquistados. A cerimônia teve momentos de forte emoção para Rafael Nadal na presença de milhares de torcedores, familiares e também de seus principais rivais durante a carreira.

Elcio Ramalho, de Roland-Garros

As arquibancadas lotadas foram coloridas com camisetas da cor ocre, típica do piso de terra batida, e com a inscrição Merci Rafa (Obrigado Rafa). Nos andares superiores, alguns torcedores vestiam camisetas brancas que formaram dois corações entre o apelido Rafa, como ficou conhecido.

Antes da entrada do espanhol em cena, o locutor lembrou os 92 títulos da carreira do espanhol, entre eles os 22 Grand Slams, sendo 14 no saibro parisiense. Rafael ergueu o troféu dos Mosqueteiros em 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2022. Foram 112 vitórias na terra batida parisiense.

Ovacionado de pé por vários minutos na sua entrada na quadra Philipe Chatrier, Rafael Nadal teve seu primeiro momento de grande emoção antes da exibição de um video com passagens marcantes de sua trajetória vitoriosa em Paris.

Logo após, iniciou seu discurso em francês, expressando sua "infinita gratidão" ao torneio mais importante de sua carreira. Ele lembrou de sua primeira vez em Roland-Garros, em 2004, quando uma lesão no pé o atrapalhou. No ano seguinte, aos 18 anos, erguia seu primeiro troféu no saibro.

Agradecimentos

Em sua homenagem, também feita em inglês, não deixou de citar todos os que trabalham nos bastidores para fazer de Roland-Garros um torneio fundamental e um dos principais do mundo para o tênis. Nadal relembrou os momentos vividos com alguns de seus principais adversários e citou nominalmente muitos profissionais dos bastidores e os presidentes da Federação Francesa de Tênis que, durante seus anos de atleta, o cobriram de afeto e cuidados.

Depois, em espanhol, outro momento de grande emoção e de muitas lágrimas, ao agradecer o apoio de amigos, profissionais de sua equipe, patrocinadores que o incentivaram na carreira.

Palavras carinhosas foram dirigidas aos preparadores físicos que o ajudaram a superar os momentos difíceis, em referência a muitas lesões durante sua carreira. Rafael Nadal se emocionou particularmente ao lembrar de seus avós, especialmente os já falecidos, de quem diz sentir muitas "saudades" . O atleta dedicou um agradecimento especial ao seu tio e treinador Toni, presente na cerimônia, que moldou o perfil do atleta

"O que vivemos nem sempre foi fácil, mas sem dúvida, valeu a pena", afirmou. "Você foi o melhor treinador que poderia ter tido" , acrescentou.

Rafael homenageou ainda sua esposa, Mary, que sempre o apoiou: "Você é meu amor, a melhor companheira da minha vida. Com sua compreensão e apoio, tudo foi menos complicado". Em referência à sua dedicação também ao filho do casal, Rafa acrescentou: "A energia e a felicidade que nos oferece diariamente tornaram as coisas menos difíceis", disse. Aos seus pais, também presentes na tribuna principal da quadra, ele agradeceu pela educação e apoio que sempre o dedicaram.

Nadal terminou o seu discurso em francês, agradecendo aos franceses pelas emoções vividas não apenas no torneio, mas com as homenagens como a estátua erguida no complexo esportivo e a tocha recebida das mãos de Zinedine Zidane, na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

"Vocês me fizeram sentir como um francês a mais. Minhas lembranças sempre estarão conectadas com esse lugar e com esse povo",concluiu.

"Big Four"

A cerimônia seguiu com a entrada de várias pessoas que trabalham no torneio, como catadores de bolas, assim como responsáveis pelos transportes dos atletas, das relações com os torcedores, e demais colaboradores dos bastidores do torneio. A homenagem dos profissionais levou o ex-atleta às lagrimas.

Na sequência, seus principais rivais entraram em quadra: o britânico Andy Murray, o suíço Roger Federer e o sérvio Novak Djokovic, que formaram o chamado "Big Four" e dominaram o tênis por vários anos.

"Foram rivais incríveis, que me fizeram dar o melhor de mim mesmo para competir contra eles. Aos olhos do mundo mostramos que podemos ser amigos, mesmo sendo rivais", disse Nadal, acrescentando ter certeza de que eles ainda vão fazer muito pelo desenvolvimento do tênis.

Para completar a homenagem, o presidente da Federação Francesa de Tênis, Gilles Moretton, e a diretora do torneio de Roland-Garros, Amélie Mauresmo, ofereceram um troféu para o espanhol, antes de revelarem uma surpresa ao tenista.

Para deixar registrada eternamente a história impressionante de Rafael Nadal com o Roland-Garros, um placa gravada com suas pegadas e seu apelido Rafa foi inaugurada no piso de saibro. A homenagem voltou a emocionar o ex-atleta, que se despediu do público com uma volta por toda a quadra antes de se retirar com seu filho nos braços.