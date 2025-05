Onda de frio vem aí? Sul terá calorão na terça e chance de neve na quarta

A última semana de maio será marcada pelos altos e baixos nos termômetros do Sul do país. Estados da região têm máxima de 28ºC entre segunda e terça-feira, enquanto na quarta-feira, a temperatura despenca, com possibilidade de neve na quinta, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

O que aconteceu

Próxima semana terá variação brusca na temperatura do Sul do país. Na segunda-feira, por exemplo, Porto Alegre (RS) tem previsão de máxima de 26ºC e mínima de 18ºC. Já em Florianópolis (SC) a máxima é de 25ºC e a mínima de 18ºC. Em Curitiba (PR), as temperaturas podem chegar a 24ºC, e a mínima fica em 12ºC.

Na quarta-feira, temperatura despenca na região. De acordo o Inmet, o choque das massas de ar quente e fria poderá provocar, inicialmente, tempo severo nos estados do Sul e áreas entre o Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Além da chuva haverá queda brusca das temperaturas sobre essas áreas.

Ar frio e intenso pode resultar em neve no Sul, principalmente na quinta-feira. Com a massa fria e a condição de chuva, mesmo que pequena, há chances que favorecem a ocorrência de neve, mesmo que pontual, em áreas das Serras Gaúcha e Catarinense principalmente na quinta.

Confira as variações de temperatura na semana que vem no Sul

Segunda-feira

Porto Alegre: 26ºC/ 18ºC

Florianópolis: 25ºC/ 18ºC

Curitiba: 24ºC/ 12ºC

Terça-feira

Porto Alegre: 28ºC/ 18ºC

Florianópolis: 26ºC/ 19ºC

Curitiba: 24ºC/ 13ºC

Quarta-feira

Porto Alegre: 14ºC/ 4ºC

Florianópolis: 23ºC/ 10ºC

Curitiba: 20ºC/ 3ºC

Primeira onda de frio no Brasil

País pode ter a primeira onda de frio no ano nesta semana. Faltando menos de um mês para o inverno, que tem início em 20 de junho, fenômeno pode ocorrer não somente no Sul do país, mas em grande parte do Sudeste, do Centro-Oeste e Estados do Norte, como Rondônia, Acre e sul do Amazonas. A informação é da empresa Climatempo. P rimeira dose deste ar frio intenso deve vir acompanhada de uma frente fria que deve provocar chuva no Sul do Brasil e Paraguai em 27 de maio.

Na quarta, instabilidade da frente fria deve se espalhar sobre parte de São Paulo e de Mato Grosso. Isso ocorre enquanto o ar polar avança sobre a região Sul e o estado de Mato Grosso do Sul. Entre quinta e sexta, espera-se uma queda acentuada de temperatura, em razão do ar polar, no Sul do país, Mato Grosso do Sul e partes do oeste e sul de Mato Grosso, podendo afetar Rondônia e Acre. Em São Paulo, a queda será menos intensa devido à nebulosidade e chuva.