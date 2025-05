Presidente da Turquia e premiê do Paquistão discutem aumento da cooperação

ISTAMBUL (Reuters) - O presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, reuniu-se com o primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, em Istambul neste domingo, e disse que os dois países se esforçarão para impulsionar a cooperação, especialmente em defesa, energia e transporte, informou o gabinete de Erdogan.

A Turquia tem fortes laços com o Paquistão, sendo ambos países majoritariamente muçulmanos e compartilhando conexões históricas, e expressou solidariedade ao país durante seus recentes confrontos com a Índia.

O gabinete de Erdogan afirmou que ele disse a Sharif que é do interesse da Turquia e do Paquistão aumentar a solidariedade na educação, no compartilhamento de inteligência e no apoio tecnológico na luta contra o terrorismo.

O ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, o ministro da Defesa, Yasar Guler, e o chefe da agência de inteligência, Ibrahim Kalin, também participaram da reunião.

Erdogan expressou neste mês sua solidariedade ao Paquistão depois que a Índia realizou ataques militares em resposta a um ataque na Caxemira indiana por assaltantes islâmicos. Os confrontos entre os vizinhos com armas nucleares foram os piores em mais de duas décadas.

Ancara também mantém laços cordiais com a Índia, mas após a manifestação de apoio de Erdogan ao Paquistão, pequenas mercearias grandes varejistas de moda online indianas boicotaram os produtos turcos.

(Reportagem de Daren Butler)