Presidente da França espera fazer acordos de defesa, energia e tecnologia em viagem à Ásia

PARIS (Reuters) - O presidente francês, Emmanuel Macron, disse neste domingo que espera fechar acordos para a França em áreas como defesa, energia e inovação tecnológica, ao chegar ao Vietnã para o início de uma viagem de aproximadamente uma semana pela Ásia.

Macron chegou a Hanói neste domingo, marcando a primeira viagem de um presidente francês ao Vietnã em quase uma década.

Depois do Vietnã, Macron irá para a Indonésia e terminará em Cingapura, onde falará no Diálogo Shangri-La anual, a principal conferência de defesa da Ásia.

A visita de Macron ocorre no momento em que a França e a União Europeia buscam fortalecer seus laços comerciais na Ásia para compensar a incerteza sobre as medidas tarifárias do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"Estou vindo aqui para fortalecer nossos laços em área cruciais --- defesa, inovação, transição energética e intercâmbios culturais", escreveu Macron no X.

(Reportagem de Zhifan Liu, Elizabeth Pineau e Michel Rose)